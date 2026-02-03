"KO BRE, ZARĐAO"? Nikola Jokić "ošamario" nekulturnog Amerikanca

NIJE Nikola Jokić odigrao svoj najbolji meč protiv Oklahome, a i kako bi s obzirom da je bio na pauzi zbog povrede što se i odrazilo na rezultat, pa je Denver poražen usred Kolorada.

FOTO: Tanjug/AP

Srbin je na parketu je proveo 29 minuta, dok je utakmicu završio sa 16 poena, sedam skokova i osam asistencija, što je za njegove standarde loše. To odmah kao da je bio poziv na linč srpskog košarkaša, pa je jedan američki novinar pitao Jokića da li je možda "zarđao" pošto dugo nije igrao zbog povrede, ali se Nikola nije složio s njim.

- Ne, mislim da sam odradio dobar posao sa rehabilitacijom, nisam ispao iz forme, tako da ne. Što se Oklahome tiče, oni su dobri, znaju šta žele i u napadu i odbrani. Imaju nekoliko igrača koji mogu da brane više pozicija, postavljaju ton igre na meču. Sa razlogom su prvi na tabeli i šampioni su. Agresivni su, znaju kako da igraju, posebno u defanzivi - jasan je bio Jokić posle provokacije.

Ruku na srce u nekoliko situacija srpski centar je grešio sa dodavanjima, bacao je lopte tamo gde nisu bili saigrači.

- Video sam nešto, drugi nisu videli. Trebalo bi da budem bolji u dodavanjima ka igraču, ne u prostor. To znači da ima prostora za učenje i napredak, tako je kako je. Bili su bolji.

Pričao je o Džamalu Mareju, koji će konačno biti na Ol-staru. Kanađanin je prvi Nikolin saigrač u istoriji koji se našao na događaju na kom su sve zvezde u NBA ligi.

- Dobar je osećaj, mislim da igra na visokom nivou poslednje dve godine i da je ovo, ne znam kako da kažem, dostignuće. Zaslužio je, igrao je na sjajnom nivou i dobro je da se njegov ime tu našlo, tu i treba da bude. Sećam se kada smo ulazili sa klupe zajedno, slične puteve smo imali, činimo igru ovog drugog boljom i lakšom. Ne bih ga menjao ni za koga. Kada god me pitaju ko su pet najboljih saigrača u karijeri, on je na prvom mestu. Imamo sjajan odnos na terenu, dosta dobrih i loših momenata, ali i ti loši momenti kreiraju dobre kasnije, zadovoljstvo je igrati sa njim.

Džamal je rekao da se nikada nisu posvađali, što je potvrdio i Nikola, između njih nema "zle krvi".

- Ne, ne, nikad se ne svađamo. Zato što je jedan uvek ljut, drugi nije, pa pravimo balans. Ko je više ljut? Zavisi od situacije. Što se tiče Ol-stara ne znam da li ćemo da provedemo sve vreme zajedno, jer meni dolazi porodica u Los Anđeles. Videćemo. Nije to tamo toliko uzbudljivo - nasmejao se Jokić.