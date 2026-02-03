LEDENI DAN: U jednom delu Srbije danas će biti posebno hladno vreme

VREME u Srbiji danas nakon hladnog jutra uz slab, ponegde i umeren mraz, u toku dana u većem delu Srbije promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali toplije.

Samo na istoku Srbije oblačno i hladno vreme (ledeni dan).

Uveče i tokom noći uslediće postepeno naoblačenje sa zapada, koje će na severozapadu i zapadu Srbije ponegde usloviti kišu.

Vetar slab i umeren, na jugu Banata jak, uveče i olujni, jugoistočni.

Jutarnja temperatura od -7 do -2 stepena, a najviša dnevna u većini mesta od 4 do 10 stepeni, a samo na istoku hladnije oko -5.

Vreme u Beogradu

Ujutru hladno uz slab mraz, a tokom dana promenljivo i malo toplije uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.

Vetar slab i umeren, uveče jak, jugoistočni.

Najniža temperatura od -4 do -2 stepena, a najviša dnevna oko 6.

Uveče će uslediti postepeno naoblačenje, koje će kasnije tokom noći u pojedinim delovima grada usloviti slabu kišu.

Vreme narednih dana

Idućih sedam dana u Srbiji se može očekivati toplije vreme.

U sredu i četvrtak ujutru biće umereno do potpuno oblačno mestimično sa kišom, a zatim u četvrtak tokom dana očekuje se uglavnom suvo vreme uz delimično razvedravanje.

U košavskom području do četvrtka će biti vetrovito sa košavom koja će na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati i udare olujne jačine.

Do kraja perioda zadržaće se toplo vreme sa čestim prolaznim naoblačenjima sa kišom, a početkom sledeće sedmice očekuje se i ponovo pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.

(Sputnjik)