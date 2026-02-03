PA, ZAR I TI ZLATANE? Ibrahimović šokirao Srbiju kad se nije pojavio na sahrani Siniše Mihajlovića, a šta je tek sada rekao za Hrvatsku

ZLATAN Ibrahimović je bio veliki prijatelj sa Sinišom Mihajlovićem, ali se nije pojavio na sahrani legendarnog srpskog fudbalera.

FOTO: Tanjug/AP

Dugo se o tome spekulisalo, a zvanična vest nikada nije objavljena zbog čega bivši napadač se tada nije pojavio u Rimu. Srbija mu je to žestoko zamerila, ali sada je njegovo gostovanje u emisiji (Ne)uspeh prvaka sa Slavenom Bilićem dolilo ulje na vatru. Naime, Ibrahimović je otkrio da bi pored Švedske, Hrvatska bila njegov jedini izbor.

Podsećanja radi, Zlatan je za Švedsku igrao 122 puta i postigao 66 golova, ali je mogao da nastupa i za BiH, odnosno Hrvatsku. Otac Šefik rodom je iz Bijeljine, a majka Jurka iz Zadra, tako da je Zlatan mogao da bira. Ipak, Ibra je otkrio zanimljiv detalj - niko ga iz pomenutih zemalja nije zvanično kontaktirao i pozvao u reprezentaciju.

- Imao sam pasoš Bosne i Hercegovine i Švedske, ali sam izabrao Švedsku. Nije me niko konkretno tražio. Bilo je priča, ali ništa konkretno - počeo je priču Ibrahimović, a zatim ga je Bilić upitao da li bi igrao za Bosnu i Hercegovinu ili Hrvatsku da je mogao da bira i Zlatan je odgovorom zapalio region:

- Igrao bih za BiH ili Hrvatsku da su imali šansu da osvojimo Evropsko ili Svetsko prvenstvo. Ako bih birao između Bosne i Hrvatske, više šansi je imala Hrvatska. Hrvatskoj je falio dobar napadač, ali nikada nije bilo konkretnih kontakata - odgovorio je Zlatan.

