GRADSKI DERBI ZA MESTO U FINALU: Arsenal ima prednost iz prvog meča, ali "plavci" se neće predati bez velike borbe

Arsenal i Čelsi sastaju se u revanšu polufinala EFL kupa na "Emirejtsu", a domaći tim u Londonu ima blagu, ali vrednu prednost iz prvog meča. "Tobdžije" su na "Stamford bridžu" slavile sa 3:2 i sada im je dovoljan i remi kako bi izborile plasman u finale i napale prvi trofej ove sezone.

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Ekipa Mikela Artete igra jednu od najboljih sezona u poslednjoj deceniji. Arsenal je lider Premijer lige, završio je ligašku fazu Lige šampiona na prvom mestu i ostao u igri na svim frontovima.

Put do polufinala EFL kupa bio je relativno miran, a iako su protiv Kristal Palasa morali kroz penale, mentalna snaga ovog tima ponovo je došla do izražaja.

U prvom meču protiv Čelsija Arsenal je delovao veoma zrelo. Rani gol i kontrola ritma doneli su im komfornu prednost, iako su dva pogotka Alehandra Garnača unela neizvesnost pred revanš.

Nakon tog susreta, Arsenal je imao mali pad u formi, ali je ubedljiva pobeda od 4:0 protiv Lidsa proteklog vikenda na "Eland roudu" pokazala da je tim ponovo u pravom ritmu.

Sa druge strane, Čelsi pod vođstvom Lijama Rozeniora izgleda znatno stabilnije. Plavci su dobili šest od poslednjih sedam mečeva, uključujući veliki trijumf protiv Napolija u Ligi šampiona i dramatičan preokret protiv Vest Hema u Premijer ligi.

Samopouzdanje je visoko, ali istorija nije na njihovoj strani – Čelsi nije pobedio Arsenal u poslednjih 10 međusobnih duela, a tri puta zaredom je poražen na Emirejtsu.

Što se tiče izostanaka, Arsenal ima određenih problema sa povredama, ali okosnica tima ostaje netaknuta, dok se od Čelsija očekuje ofanzivan pristup od prvog minuta.

Sve ukazuje na još jedan otvoren i sadržajan londonski derbi, pogotovo jer gosti moraju da igraju na pobedu, pa predlažemo da će oba rivala postići bar po jedan gol, kao što je bio slučaj na "Stamford bridžu".

