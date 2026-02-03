BOLONJA JE RANJIVA NA SVOM TERENU: "Rosoneri" (ne)očekivano u trci za Skudeto

U utorak od 20.45 časova na stadionu Renato Dal’Ara sastaju se Milan i Bolonja.

FOTO: Tanjug/AP/Luca Bruno

Milan je neporažen u sedam utakmica u svim takmičenjima, uz četiri pobede. Bolonja je pobedila u samo dve od svojih poslednjih 11 utakmica. Bolonja je bez pobede u pet mečeva kod kuće. Milan može da održi nadu za Skudeto živom.

Milan verovatno mora da bude blizu savršenstva od sada pa do kraja sezone ako želi da stigne gradskog rivala Inter u trci za Skudeto, i trebalo bi da budu sposobni da odu sa maksimalnim brojem bodova iz Bolonje koja je van forme.

Rosoneri su zadržani na nerešenih 1:1 kod Rome u poslednjem kolu Serije A i sada su pet bodova iza Nerazura, a taj jaz bi mogao da se proširi do trenutka kada se u utorak upute na Stadion Renato Dal’Ara.

Milan je u nizu od sedam utakmica bez poraza, uz četiri pobede, i sada bi moglo biti pravo vreme za susret sa Bolonjom. Rosoblu su pobedili u samo jednoj od poslednjih 11 utakmica u Seriji A i sada izgledaju predodređeni za plasman u sredini tabele, dok im je kampanja u Ligi Evrope možda veći prioritet.

Milan nije izgubio na svojim gostovanjima u ligi cele sezone sa šest pobeda i pet remija u 11 gostovanja u Seriji A i izgledaju kao dobra vrednost za osvajanje bodova u utorak, ali Bolonja može barem da se upiše u strelce.

Domaćini nisu uspeli da postignu gol u samo jednoj od svojih poslednjih devet utakmica, a oba tima su postigla gol u četiri od poslednjih pet Milanovih mečeva. Kao takvo, pobeda gostiju od 2:1 je predviđanje tačnog rezultata jer je Milan primio tačno jedan gol u četiri od svojih poslednjih pet utakmica, i oni postižu u proseku 1,6 golova po utakmici.

Kristofer Nkunku je imao težak početak u Milanu, ali je pronašao malo forme sa četiri gola u svojih poslednjih pet utakmica. Francuz bi mogao biti u stanju da doda na svoj učinak u utorak.

Iako Milan nije bio ni blizu tečne igre, neočekivani su konkurenti za titulu, delom zahvaljujući dobrim rezultatima u gostima: bez poraza i samo osam primljenih golova do sada.

Nasuprot tome, Bolonja pokazuje pritisak povećanih očekivanja i pokazala se neobično ranjivom na stadionu Dal'Ara.

