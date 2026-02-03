CEO REGION GLEDA I NE VERUJE! Oglasili se navijači Dinamo Zagreba i uradili nešto nezapamćeno
KADA Hrvati mrze Srbe onda može sve!
Da samo ustaške orgije u Zagrebu nisu bile juče sramotne scene koje su komšije poslali u Evropu i svet pobrinuli su se i navijači Dinamo Zagreba.
Oni su na utakmici protiv Vukovara na Maksimiru istakli transparent na kojem je pisalo: "Podrška Torcidi iza brave". Ceo region gleda i ne veruje, a ni oni najstariji navijači ne pamte da su se nekada ujedinile pristalice Hajduka i Dinama. E, pa sada jesu, a razlog je, prebijanje Srba, odnosno navijača Crvene zvezde.
Podsećanja radi, sačekuša za navijače Crvene zvezde nedavno od strane Hajdukovih huligana u Tuzli izazvala je brojne reakcije i komentare javnosti.
Prema dostupnim informacijama, pristalice beogradskog kluba iz Republike Srpske napadnute su prilikom povratka iz švedskog Malmea gde su prisustvovali utakmici svog kluba protiv istoimenog domaćina u Ligi Evrope. Nedaleko od aerodroma u Tuzli napali su ih triput brojniji pripadnici splitske Torcide naoružani štanglama, lancima i bakljama, a jedan od “delija” završio je na intenzivnoj nezi jer je, osim preloma, izboden šilom u glavu.
I sada su navijači Dinamo iz Zagreba pružili podršku četrnaestorici uhapšenih Hrvata. Bruka i sramota "bed blu bojs"-a i cele Hrvatske.
Preporučujemo
VAŽNA INFORMACIJA ZA ZVEZDAŠE: Klub pušta u prodaju karte za Lil i Partizan
02. 02. 2026. u 18:10
DEFANZIVAC NAPUSTIO ZVEZDU: Crveno-beli poslali na pozajmicu Stefana Lekovića
02. 02. 2026. u 15:50
SPEKTAKL U BEOGRADU: Poznat termin meča Crvena zvezda - Partizan
01. 02. 2026. u 20:55
ROMA BI DA SE VRATI MEĐU TOP ČETIRI: "Vučica" ide na noge tradicionalno povoljnom protivniku
Nakon što su overili plasman u osminu finala Lige Evrope, fudbaleri Rome vraćaju fokus na Seriju A i večeras gostuju Udinezeu, tradicionalno povoljnom rivalu za "vučicu" (20.45).
02. 02. 2026. u 08:00
SVI U ŠOKU! Reprezentativka Srbije ima rak, doktori dijagnostikovali karcinom - svi se mole za nju!
Najnovije vesti iz srpskog sporta su uzdrmale mnoge.
02. 02. 2026. u 20:00
"UBIĆU SE, HOROR!" Marija otkrila dugo čuvanu tajnu: "Rođena sam bez..."
"JA ću da se ubijem, znači horor!"
01. 02. 2026. u 09:13
Komentari (0)