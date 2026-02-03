CEO REGION GLEDA I NE VERUJE! Oglasili se navijači Dinamo Zagreba i uradili nešto nezapamćeno

KADA Hrvati mrze Srbe onda može sve!

Da samo ustaške orgije u Zagrebu nisu bile juče sramotne scene koje su komšije poslali u Evropu i svet pobrinuli su se i navijači Dinamo Zagreba.

Oni su na utakmici protiv Vukovara na Maksimiru istakli transparent na kojem je pisalo: "Podrška Torcidi iza brave". Ceo region gleda i ne veruje, a ni oni najstariji navijači ne pamte da su se nekada ujedinile pristalice Hajduka i Dinama. E, pa sada jesu, a razlog je, prebijanje Srba, odnosno navijača Crvene zvezde.

Podsećanja radi, sačekuša za navijače Crvene zvezde nedavno od strane Hajdukovih huligana u Tuzli izazvala je brojne reakcije i komentare javnosti.

Prema dostupnim informacijama, pristalice beogradskog kluba iz Republike Srpske napadnute su prilikom povratka iz švedskog Malmea gde su prisustvovali utakmici svog kluba protiv istoimenog domaćina u Ligi Evrope. Nedaleko od aerodroma u Tuzli napali su ih triput brojniji pripadnici splitske Torcide naoružani štanglama, lancima i bakljama, a jedan od “delija” završio je na intenzivnoj nezi jer je, osim preloma, izboden šilom u glavu.

I sada su navijači Dinamo iz Zagreba pružili podršku četrnaestorici uhapšenih Hrvata. Bruka i sramota "bed blu bojs"-a i cele Hrvatske.