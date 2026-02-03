Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

В.М.

03. 02. 2026. u 08:08 >> 09:22

ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili sledeće predloge.

Profimedia

Utorak

20.45 Blekburn - Šefild Venzdej 1&0-3 (2.12)

20.45 Hal - Votford 1 (2.25)
21.00 Sent Miren - Harts 2 (1.85)

Ukupna kvota: 8.82

Šefild Venzdej je izgubio poslednjih sedam utakmica bez postignutog gola, pa bi Blekburn bi mogao da prekine svoj niz bez pobede. Roversi su izgubili samo dve od poslednjih sedam utakmica kod kuće, ali se muče sa postizanjem golova, 

Hal je za vikend ostvario četvrtu uzastopnu pobedu i tako se plasirao na treće mesto na tabeli Čempionšipa. Osvojili su osam od poslednjih deset utakmica u ligi, a suočavaju se sa Votfordom koji je bez pobede u pet utakmica i ostaje bez menadžera nakon ostavke Havija Grasije.

Harts se vratio na pobedničke staze tokom vikenda i sada je pobedio u sedam od poslednjih devet utakmica škotske Premijer lige. Mogu da učvrste vodeću poziciju protiv Sent Mirena, koji je bez pobede u poslednjih osam utakmica od kojih je izgubio izgubio  četiri.

