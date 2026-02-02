ZBOG OVOGA JE NOVAK ĐOKOVIĆ IZGUBIO AUSTRALIJAN OPEN! Otkriveni najnoviji detalji sa finala u Melburnu o kojima je Srbin ćutao

OSTAO je Novak Đoković bez trofeja u Australiji, ali više od poraza ga nerviraju zdravstveni problemi koji mu se – kako kaže – ponavljaju.

FOTO: Tanjug/AP

U porazu od Karlosa Alkaraza 2:6, 6:2, 6:3, 7:5, Đoković energetski nije ličio na sebe u drugom i trećem setu.

Nije želeo da ide u detalje u razgovoru sa stranim novinarima, a ni s domaćima:

- Ne mogu, ne mogu, ne želim, izvini“, rekao je Novak stavivši lice u dlan kada smo zamolili za detaljnije objašnjenje.

Prethodno je rekao:

- Neke stvari su se dešavale zdravstvene koje su nažalost uticale na nagli preokret u energiji i samom osećaju na terenu. Ne znam, to me je najviše iznerviralo i razočaralo od svega. Naravno, igraš sa brojem jedan – dobiješ, izgubiš – ponosan sam na svoju borbu, ali jako me nervira što se to već često dešavalo u poslednje dve godine: da se jednostavno u momentu neke stvari dese, dogodi se promena i onda nisam svoj. Mislim, ja sam bio u savršenom stanju, 6:2, sve ide, osećam loptu i onda nagli pad energije i tako.

FOTO: Tanjug/AP

Borio se Novak koliko je mogao ali je ispred sebe imao nestvarno dobrog rivala. I pored toga što je Alkaraz apsolutno zaslužio trijumf, do njega je došao i zbog jednog Đokovićevog problema o kom srpski as nije želeo da priča. O čemu se zapravo radi otkrili su novinari australijskog "Gardijana".

- Đokovićev pad nivoa igre je bio vidljiv. U pojedinim momentima je moglo da se vidi da ga muče dosta problemi sa kukom. Iako, to nije hteo da potvrdi kasnije. Imao je takav pogled u daljinu kada se sve završilo. Bio je autsajder u ovom meču, iako je dobio aktuelnog šampiona u polufinalu. Vratio se u četvrtom setu, publika mu je skandirala i tada i kada je propustio brejk loptu koja je mogla da okrene sve. Momenat za istoriju je otišao u nezaborav - piše u tekstu "Gardijana".

Detalj koji još jednom pokazuje o kakvom se šampionu radi i prilično je jasno zbog čega Novak nije hteo javno da priča o tome. Naime, Novak nije želeo da umanji pobedu Alkaraza, te da svoje probleme ističe u prvi plan.

