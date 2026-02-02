ZBOG OVOGA JE NOVAK ĐOKOVIĆ IZGUBIO AUSTRALIJAN OPEN! Otkriveni najnoviji detalji sa finala u Melburnu o kojima je Srbin ćutao
OSTAO je Novak Đoković bez trofeja u Australiji, ali više od poraza ga nerviraju zdravstveni problemi koji mu se – kako kaže – ponavljaju.
U porazu od Karlosa Alkaraza 2:6, 6:2, 6:3, 7:5, Đoković energetski nije ličio na sebe u drugom i trećem setu.
Nije želeo da ide u detalje u razgovoru sa stranim novinarima, a ni s domaćima:
- Ne mogu, ne mogu, ne želim, izvini“, rekao je Novak stavivši lice u dlan kada smo zamolili za detaljnije objašnjenje.
Prethodno je rekao:
- Neke stvari su se dešavale zdravstvene koje su nažalost uticale na nagli preokret u energiji i samom osećaju na terenu. Ne znam, to me je najviše iznerviralo i razočaralo od svega. Naravno, igraš sa brojem jedan – dobiješ, izgubiš – ponosan sam na svoju borbu, ali jako me nervira što se to već često dešavalo u poslednje dve godine: da se jednostavno u momentu neke stvari dese, dogodi se promena i onda nisam svoj. Mislim, ja sam bio u savršenom stanju, 6:2, sve ide, osećam loptu i onda nagli pad energije i tako.
Borio se Novak koliko je mogao ali je ispred sebe imao nestvarno dobrog rivala. I pored toga što je Alkaraz apsolutno zaslužio trijumf, do njega je došao i zbog jednog Đokovićevog problema o kom srpski as nije želeo da priča. O čemu se zapravo radi otkrili su novinari australijskog "Gardijana".
- Đokovićev pad nivoa igre je bio vidljiv. U pojedinim momentima je moglo da se vidi da ga muče dosta problemi sa kukom. Iako, to nije hteo da potvrdi kasnije. Imao je takav pogled u daljinu kada se sve završilo. Bio je autsajder u ovom meču, iako je dobio aktuelnog šampiona u polufinalu. Vratio se u četvrtom setu, publika mu je skandirala i tada i kada je propustio brejk loptu koja je mogla da okrene sve. Momenat za istoriju je otišao u nezaborav - piše u tekstu "Gardijana".
Detalj koji još jednom pokazuje o kakvom se šampionu radi i prilično je jasno zbog čega Novak nije hteo javno da priča o tome. Naime, Novak nije želeo da umanji pobedu Alkaraza, te da svoje probleme ističe u prvi plan.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
ROMA BI DA SE VRATI MEĐU TOP ČETIRI: "Vučica" ide na noge tradicionalno povoljnom protivniku
Nakon što su overili plasman u osminu finala Lige Evrope, fudbaleri Rome vraćaju fokus na Seriju A i večeras gostuju Udinezeu, tradicionalno povoljnom rivalu za "vučicu" (20.45).
02. 02. 2026. u 08:00
KARLOS ALKARAZ OVO NIJE OČEKIVAO: Evo šta mu je Novak Đoković poslao posle finala Australijan opena 2026!
Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 nisu bile kakve se Srbija nadala, Novak Đoković je izgubio od Karlosa Alkaraza, ali je potom iznenadio Španca kada su se reflektori na Rod Lejver areni ugasili.
01. 02. 2026. u 18:47
"UBIĆU SE, HOROR!" Marija otkrila dugo čuvanu tajnu: "Rođena sam bez..."
"JA ću da se ubijem, znači horor!"
01. 02. 2026. u 09:13
Komentari (0)