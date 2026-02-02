VUČIĆ U KINESKOM KULTURNOM CENTRU: Mi možemo da budemo prva zemlja u Evropi koja će da proizvodi ovakve robote (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je u Kineskom kulturnom centru, gde je prisustvovao prezentaciji robota kompanije AGIBOT Innovation, da bi Srbija ove godine mogla da počne kao prva zemlja u Evropi da proizvodi takve robote.

Obraćanje Vučića

- Jedan od najlepših dana poslednjih godina. To što sam video je gotovo neverovatno. Ako mi budemo uspeli da izguramo, mi ove godine, i to u narednim mesecima, možemo da krenemo jednu od najvećih investicija ikada u Srbiji, mi možemo da budemo prva zemlja u Evropi koja će da proizvodi ovakve robote. To je primenjena veštačka inteligencija, nisu samo softveri, već i softver i hardver, kao što ste mogli da vidite. Neko mora da pravi i ove robote, mašine, zglobove. I to bi moglo sve da se pravi u Srbiji. To su tri stvari - fabrika robota, uz data centar da imamo i data fabrike. Zašto? Zato što ovi roboti moraju da imaju po sto miliona časova za to što rade. Oni su u stanju da vam prave čaj, kafu, peglaju stvari, peru veš... I sve ćemo to pokušati ovde da proizvedemo i da budemo prvi u Evropi i da to bude čak ove godine. Imamo tu značajnih svojih problema, možemo li dovoljno struje da pobezbedimo. Ovo zahteva dva puta po 300 megavata, mi ćemo koliko sutra da sednemo i da vidimo šta da radimo po tom pitanju. To vem govori koliko sam bio u pravu po tom pitanju na sednici Vlade, stručnjaci su napisali da neće biti dodatne potrošnje, pa kako neće biti? Ova kompanija je prva u svetu, oni su proizveli 39 posto ukupnih u svetu ovakvih robota. U Evropi ne postoji nijedna ovakva fabrika. Mi bismo bili prvi. Mi bismo između 2026. i 2030. napravili ukupno 50 fabrika u kojima bi radili i ljudi i roboti, svaki robot bi bio uz jednog čoveka i on bi od tog čoveka učio. Mi ćemo do 2030. godine da imamo 50 fabrika u kojima će da rade zajedno ljudi i roboti - kazao je predsednik.

Na sledećoj vojnoj paradi imaćemo hiljade robota naoružanih, kazao je Vučić.

- Da ste videli prezentaciju koju sam video. Mi ćemo to da im pokažemo kada mi rešimo naše probleme, za jedno 10-15 dana, da probamo i za Sretenje da vam pokažemo. Da li razumete kakav je ovo tehnološki skok za Srbiju, ako uspemo ovo da uradimo. Ako mi možemo, oni hoće. Da dovedete ovakvu fabiku morate da potrošite 600 megavata - dodao je.

Rekao je da roboti mogu svašta da rade, poslove po kući, kontrolu granice, da prate ljude, da čuvaju, brinu, u svemu mogu da budu od ogromne pomoći.

- Obavestićemo vas kada budemo videli jesmo li mi u mogućnosti za prijem ovakve investicije - istakao je Vučić.

Predesnik kaže da je ovde reč o primeni veštačke inteligencije.

- Mi ćemo u toj industriji do 2030. zaposliti 8.000 ljudi. Uz fabrike robota, imaćemo data centre - rekao je predsednik.

Prezentacija

Prezentacija je održana u Kineskom kulturnom centru u Beogradu.

Robot Luka pozdravio je predsednika i delegaciju.

- Dobro jutro, predsedniče - kazao je robot.

- Super je ovaj robot - rekao je Vučić, posle čega su roboti igrali.

Izveli su i brojne akrobacije.