MILOŠ STANIMIROVIĆ: Triling bez greške
* Sportski radnik iz Atine, prognozira parove Grčke 1
MOJ TIP
nedelja,
AEK – KIFISIJA 1
Aris – OFI X2
Asteras – Panatinaikos 12
Levadijakos – Atromitos 2
OLIMPIJAKOS – LARISA 1
Panetolikos – Panseraikos 12
VOLOS – PAOK 2
PAOK, Olimpijakos i AEK se tiskaju na prvom mestu sa istim brojem osvojenjih bodova (57). Ne verujem da će neko iz ovog trilinga zakazati u poslednjih 90 minuta pred poslednju fazu takmičenja, tako da će njihovi rivali Kifisija, Larisa i Volos biti u podređenom položaju.
Dvojka u Volosu, kao i dve jedinice sa mečeva u Atini, po meni su fiksevi koje na tiketu treba forsirati.
