MIODRAG KRIVOKAPIĆ: Šampion bez srca

24. 01. 2026. u 06:30

* trener u Seltiku, o predstojećim mečevima Premijer lige

МИОДРАГ КРИВОКАПИЋ: Шампион без срца

FOTO: M. Vukadinović

ABERDIN – LIVINGSTON 1

Dandi J. - St. Miren 2-3

Folkirk – Hibernijan GG

Madervel – Kilmarnok X2

HARTS – SELTIK 2

Rendžers – FK Dandi 1&3+

Aberdin bi konačno morao da prekine seriju od četiri poraza na svom stadionu protiv Livingstona, poslednje ekipe na tabeli.

Seltik nema izbora, napašće prvoplasirani tim Hartsa iz svih oružja kako bi prepolovio zaostatak od šest bodova. Aktuelni šampion i osvajač četiri poslednje titule u Škotskoj je dovoljno iskusan da posle megdana sa Bolonjom u Ligi Evrope sačuva snagu i za jako važan okršaj sa „srcima“ u domaćem derbiju.

