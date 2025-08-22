DRAGAN ŽILIĆ: Leverkuzen moćan i bez Virca

* Bajern opet apsolutni favorit za osvajanje titule

FOTO: EPA

MOJ TIP

petak,

Bajern – Lajpcig 1

subota,

LEVERKUZEN – HOFENHAJM 1&4+

Ajntraht – Verder 0-3

Frajburg – Augsburg 1X&0-2

Hajdenhajm – Volfsburg 1X&0-3

Union Berlin – Štutgart X2

St. Pauli – Dortmund 2&3+

nedelja,

Majnc – Keln vgII

M`GLADBAH – HAMBURG 1

Bajern je iz borbe za prvi ovosezonski trofej izašao bolji od Štutgarta (2:1). Posle osvajanja Superkupa, od aktuelnog šampiona se očekuje da silno startuje u novom šampionatu u kome je opet apsolutni favorit.

Ipak, pošto Bavarci igraju derbi sa Lajpcigom, kao jaču jedinicu predlažem u duelu Leverkuzena i Hofenhajma. Domaćin je letos svog najboljeg igrača Florijana Virca, za 150 miliona evra prodao Liverpulu. Urkos tome, ponovo je uspeo da skocka dobar tim. U Kupu je nedavno deklasirao nižerazredni Grosespah(4:0), sličnu „porciju“ spreman je da servira gostima iz Hofenhajma.

Kopenhagen, Šturm, Lion, Majorka... Svi ovi timovi su uzeli meru Hamburgu na pripremama, povratnik u Bundesligu neće se dobro provesti na terenu boljeg i iskusnijeg Menhengladbaha.