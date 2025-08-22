DRAGAN ŽILIĆ: Leverkuzen moćan i bez Virca
* Bajern opet apsolutni favorit za osvajanje titule
MOJ TIP
petak,
Bajern – Lajpcig 1
subota,
LEVERKUZEN – HOFENHAJM 1&4+
Ajntraht – Verder 0-3
Frajburg – Augsburg 1X&0-2
Hajdenhajm – Volfsburg 1X&0-3
Union Berlin – Štutgart X2
St. Pauli – Dortmund 2&3+
nedelja,
Majnc – Keln vgII
M`GLADBAH – HAMBURG 1
Bajern je iz borbe za prvi ovosezonski trofej izašao bolji od Štutgarta (2:1). Posle osvajanja Superkupa, od aktuelnog šampiona se očekuje da silno startuje u novom šampionatu u kome je opet apsolutni favorit.
Ipak, pošto Bavarci igraju derbi sa Lajpcigom, kao jaču jedinicu predlažem u duelu Leverkuzena i Hofenhajma. Domaćin je letos svog najboljeg igrača Florijana Virca, za 150 miliona evra prodao Liverpulu. Urkos tome, ponovo je uspeo da skocka dobar tim. U Kupu je nedavno deklasirao nižerazredni Grosespah(4:0), sličnu „porciju“ spreman je da servira gostima iz Hofenhajma.
Kopenhagen, Šturm, Lion, Majorka... Svi ovi timovi su uzeli meru Hamburgu na pripremama, povratnik u Bundesligu neće se dobro provesti na terenu boljeg i iskusnijeg Menhengladbaha.
Komentari (0)