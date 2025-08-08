FAHRUDIN OMEROVIĆ: Galata strašna sa Osimenom
Bivši trener Konje, o startnim parovima Turske * Murinjo želi da šampionski pelcer vrati Feneru * Promaja u odbrani Bešiktaša
FIKS GAZIANTEP – GALATASARAJ 2
Aktuelni šampion Galatasaraj ulazi maksimalno raspoložen u novo prvenstvo, pošto je uspeo da za 75 miliona evra otkupi Viktora Osimena od Napolija, a sa Nigerijcem u špicu lane je bio nezaustavljiv.
SAMSUN – GENČLERBIRLIGI 1
Genčlerbirligi se u društvu Kodžaelija i Karagumruka domogao elite. Kao nov i neko čiji je tim pretrpeo brojne promene, nije u stanju da zagospodari terenom Samsuna.
ANTALIJA – KASIMPAŠA 0-2, 1X
Antalija već duže vreme muči muku sa finansijama, čeka je turbulentna sezona, puna iskušenja. Ugovoren transfer sa golmanom Hajduka Lučićem morala je da otkaže i proglasi propalim. Na domaćem terenu moraće da „ujeda“ za bodove.
FENERBAHČE – ALANjA 1
Žoze Murinjo se zadržao na klupi Fenera. Portugalac je dobio slobodu tim povede u domovinu na pripreme. Posle poraza od Benfike (2:3), u generalnoj probi minimalcem je uspeo da nadvisi Lacio. Prvi cilj je da prekine dominaciju Galatasaraja koja traje tri godine.
EJUP – KONjA X2
Ejup nije imao izbora. Bio je primoran rasproda tim koji je i vodećima dugo bio pretnja. Očerupan i bez najboljih, teško može da ponovi uspeh iz prošle sezone koju je završio šestim mestom.
RIZE – GOZTEPE X2
Goctepe na pripremama u Sloveniji nije imao poraz, pa se očekuje nastavi sa dobrim igrama na startu šampionata.
KARAGUMRUK – BAŠAKŠEHIR 2
Bašakšehir ogromnim ulaganjima u tim pokušava da se približi velikanima, Feneru i Galati. Pre pet sezona uspeo je napravi podvig i osvoji titulu, pa svaku novu počinje sa velikim željama i ambicijama.
KAJZERI – BEŠIKTAŠ 3+
Odbrana Bešiktaša postala je ranjiva čestim promenama u klubu, kako stručnim tako i igračkim. Posle goleada na evropskoj sceni sa Šahtjorom, nova sledi na gostovanju Kajzeriju.
FIKS TRABZON – KODžAELI 1
Kormilo Trabzona preuzeo je u martu Fatih Teke, perspektivni stručnjak. U okršaju sa novajlijom njegov tim za rezultat ne mora da strepi.
KVOTE ZA PRVAKA
Galatasaraj 1,84
Fenerbahče 2,40
Bešiktaš 9,00
Trabzon 26,00
Bašakšehir 100,00
Samsun 150,00
Goztepe 150,00
Konja 200,00
VREDNOST U MILIONIMA EVRA
Galatasaraj 197
Fenerbahče 184
Bešiktaš 100
Trabzon 95
BROJ TITULA
Galatasaraj 23
Bešiktaš 16
Trabzon 7
Bursa, Trabzon, Bašakšehir 1
