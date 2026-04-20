Više nema lista čekanja: Zvanično otvoren vrtić ,,Zvrk" u Šapcu

Vladimir Mitrić

20. 04. 2026. u 21:41

U susret obeležavanju Dana grada Šapca, danas je zvanično otvoren novi Vrtić ,,Zvrk" u Ulici Prote Smiljanića u Šapcu, kao prvi u nizu događaja pripremljenih tim povodom.

Више нема листа чекања: Званично отворен вртић ,,Зврк у Шапцу

Gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić istakao je da ukupna površina objekta iznosi 975 kvadratnih metara i da je predviđen za boravak 190 dece u kom će sa svojim vršnjacima da se igraju, uče i odrastaju.

- Trenutno u vrtiću borave tri grupe dece, nekih 65 mališana, jaslenog uzrasta od jedne do tri godine. Još četiri grupe biće formirane u septembru, nakon sprovedenog konkursa -, pojasnio je Pajić i naglasio da Grad vodi računa da svako dete ima mesta u vrtiću, te da je srećan što su za tri godine otvorili vrtiće ,,Maslačak", ,,Hajdi" i ,,Zvrk" čime su obezbedili 450 mesta za najmlađe sugrađane što je i bilo obećanje koje su dali građanima.

- I tu ne stajemo! Uz smanjenu cenu vrtića za 40%, rekordna izdvajanja PU ,,Naše dete", bez liste čekanja za upis, stvaramo sve bolje uslove za bezbrižne i radosne vrtićke dane naše dece, jer oni su budućnost Šapca - poručio je gradonačelnik.

Trenutno oko 4.000 mališana boravi u različitim starosnim grupama PU „Naše dete“ u 23 objekta. Direktor ove PU, Vladimir Rabrenović, kaže da u saradnji sa Gradom proširuju kapacitete kako bi i u narednom periodu bili bez liste čekanja.

- 11. maja otvaramo konkurs za upis dece i on će trajati dve nedelje. Roditelji će to moći da učine preko eUprave ili dolaskom u prostorije uprave - podsetio je Rabrenović.

