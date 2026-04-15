Srbija

Akcija mladih Despotovčana: Prikupljaju školski pribor za najugroženije đake

Zorana Rašić

15. 04. 2026. u 10:24

U OKVIRU projekta „Vreme za dobrotu – mladi volonteri Despotovca“ Kancelarija za mlade tog grada pokrenula je široku humanitarnu akciju prikupljanja školskog pribora za učenike kojima je takva podrška neophodna.

Foto. Fejsbuk/Kancelarija za malde Despotovac

Svi ljudi dobre volje pozvani su da se priključe i doniraju đačke torbe i školske rančeve nove ili dobro očuvane, sveske, pernice, pribor za pisanje i crtanje, gemetrijske setove i ostali pribor koji  je potreban  učenicima.

Donacije se prikupljaju do 24. aprila u Kancelariji za mlade, a zatim će biti predate Crvenom krstu Despotovac radi organizacije raspodele.

Iz Kancelarije za mlade apeluju na sugrađane da se odazovu ovoj humanitarnoj „priči“ i pokažu solidarnost na delu, uz poziv na telefon 060/050-82-010.

Projekat „Vreme je za dobrotu – mladi volonteri Despotovca“ finansira Ministarstvo turizma i omladine, a sprovode Sportska organizacija Despotovac i Kancelarija za mlade te opštine.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
