Akcija mladih Despotovčana: Prikupljaju školski pribor za najugroženije đake
U OKVIRU projekta „Vreme za dobrotu – mladi volonteri Despotovca“ Kancelarija za mlade tog grada pokrenula je široku humanitarnu akciju prikupljanja školskog pribora za učenike kojima je takva podrška neophodna.
Svi ljudi dobre volje pozvani su da se priključe i doniraju đačke torbe i školske rančeve nove ili dobro očuvane, sveske, pernice, pribor za pisanje i crtanje, gemetrijske setove i ostali pribor koji je potreban učenicima.
Donacije se prikupljaju do 24. aprila u Kancelariji za mlade, a zatim će biti predate Crvenom krstu Despotovac radi organizacije raspodele.
Iz Kancelarije za mlade apeluju na sugrađane da se odazovu ovoj humanitarnoj „priči“ i pokažu solidarnost na delu, uz poziv na telefon 060/050-82-010.
Projekat „Vreme je za dobrotu – mladi volonteri Despotovca“ finansira Ministarstvo turizma i omladine, a sprovode Sportska organizacija Despotovac i Kancelarija za mlade te opštine.
