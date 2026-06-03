ŠEŠELJ POSTAVLJA PITANJE NA KOJE SVI ČEKAJU ODGOVOR: Ko su studenti koji su ubili devojku bacivši je sa petog sprata Filozofskog fakulteta?
PREDSEDNIK SRS prof. dr Vojislav Šešelj izjavio je da na sve načine nastoji da suzbije apologiju studenata, čak i divinizaciju – kao, "studenti su nešto izuzetno, studenti su naša budućnost..."
- Sve su to gluposti. I studenti su kao ostali ljudi, ima dobrih, ima zlih, ima ubica. Ko su studenti koji su ubili devojku bacivši je sa petog sprata Filozofskog fakulteta? - pitao je Šešelj na Informer TV.
Podsetio je na studentsku bandu sa Pravnog fakulteta koja je ubila poštara, ranila i teško povredila drugog poštara.
- Ubili su jednog čoveka da bi mu oteli auto i ubili su prodavačicu u zlatari u Terazijskom prolazu - kazao je Šešelj.
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