Politika

ŠEŠELJ POSTAVLJA PITANJE NA KOJE SVI ČEKAJU ODGOVOR: Ko su studenti koji su ubili devojku bacivši je sa petog sprata Filozofskog fakulteta?

Novosti online

03. 06. 2026. u 20:00

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PREDSEDNIK SRS prof. dr Vojislav Šešelj izjavio je da na sve načine nastoji da suzbije apologiju studenata, čak i divinizaciju – kao, "studenti su nešto izuzetno, studenti su naša budućnost..."

ШЕШЕЉ ПОСТАВЉА ПИТАЊЕ НА КОЈЕ СВИ ЧЕКАЈУ ОДГОВОР: Ко су студенти који су убили девојку бацивши је са петог спрата Филозофског факултета?

Foto: N. Skenderija

- Sve su to gluposti. I studenti su kao ostali ljudi, ima dobrih, ima zlih, ima ubica. Ko su studenti koji su ubili devojku bacivši je sa petog sprata Filozofskog fakulteta? - pitao je Šešelj na Informer TV.

Podsetio je na studentsku bandu sa Pravnog fakulteta koja je ubila poštara, ranila i teško povredila drugog poštara.

- Ubili su jednog čoveka da bi mu oteli auto i ubili su prodavačicu u zlatari u Terazijskom prolazu - kazao je Šešelj.

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