ŠEŠELJ POSTAVLJA PITANJE NA KOJE SVI ČEKAJU ODGOVOR: Ko su studenti koji su ubili devojku bacivši je sa petog sprata Filozofskog fakulteta?

PREDSEDNIK SRS prof. dr Vojislav Šešelj izjavio je da na sve načine nastoji da suzbije apologiju studenata, čak i divinizaciju – kao, "studenti su nešto izuzetno, studenti su naša budućnost..."

Foto: N. Skenderija

- Sve su to gluposti. I studenti su kao ostali ljudi, ima dobrih, ima zlih, ima ubica. Ko su studenti koji su ubili devojku bacivši je sa petog sprata Filozofskog fakulteta? - pitao je Šešelj na Informer TV.

Dr Vojislav Šešelj: Poenta je što ja nastojim na sve načine da suzbijem tu apologiju studenata, čak i divinizaciju – kao, studenti su nešto izuzetno, studenti su naša budućnost... Sve su to gluposti. I studenti su kao ostali ljudi, ima dobrih, ima zlih, ima ubica. Ko su studenti… pic.twitter.com/737EfkB5Yq — Srpski radikali (@srpski_radikali) June 2, 2026

Podsetio je na studentsku bandu sa Pravnog fakulteta koja je ubila poštara, ranila i teško povredila drugog poštara.

- Ubili su jednog čoveka da bi mu oteli auto i ubili su prodavačicu u zlatari u Terazijskom prolazu - kazao je Šešelj.