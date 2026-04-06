U SUSRET VASKRSU: Stižu ratarske sveće u nemanjićku Tronošu kod Loznice

U ČETVRTAK stižu čuvene ratarske sveće U Manastir Tronošu, kod Loznice, zadužbinu Nemanjića, podignutu početkom 14. veka

V Mitrić

Sveće su teške više od 50 kilograma i visoke metar i po urađene od čistog voska.

Organizovani u litiju, meštani okolnih manastirskih sela, Korenite, Tršića, Voćnjaka, Paskovca i Zajače, uvek ih liju dan ranije i donose na Veliki četvrtak. Voštanice koje su, kako kažu, izradili, pošto su, kao i kako su to činili vekovima njihovi preci, predhodno prikupili priloge u vosku i novcu, prilažu svetinji na dar, kako bi njive bolje rodile.

Sestrinstvo i otac Nikolaj, u prekrasnoj prazničnoj atmosferi, dočekuju litiju i primaju sveće u crkvenoj porti ove svetinje, kod Loznice, udaljenoj svega nekoliko kilometara od Tršića, rodnog sela Vuka Stefanovića Karadžića.

Prošlogodišnje sveće su, kako kažu u manastiru, poslednji put gorele na praznik Cveti, a od četvrtka na njihovom mestu, uz oltar, stajaće nove koje su još jedan ukras najomiljenije bogomolje Jadrana.