U SUSRET VASKRSU: Stižu ratarske sveće u nemanjićku Tronošu kod Loznice
U ČETVRTAK stižu čuvene ratarske sveće U Manastir Tronošu, kod Loznice, zadužbinu Nemanjića, podignutu početkom 14. veka
Sveće su teške više od 50 kilograma i visoke metar i po urađene od čistog voska.
Organizovani u litiju, meštani okolnih manastirskih sela, Korenite, Tršića, Voćnjaka, Paskovca i Zajače, uvek ih liju dan ranije i donose na Veliki četvrtak. Voštanice koje su, kako kažu, izradili, pošto su, kao i kako su to činili vekovima njihovi preci, predhodno prikupili priloge u vosku i novcu, prilažu svetinji na dar, kako bi njive bolje rodile.
Sestrinstvo i otac Nikolaj, u prekrasnoj prazničnoj atmosferi, dočekuju litiju i primaju sveće u crkvenoj porti ove svetinje, kod Loznice, udaljenoj svega nekoliko kilometara od Tršića, rodnog sela Vuka Stefanovića Karadžića.
Prošlogodišnje sveće su, kako kažu u manastiru, poslednji put gorele na praznik Cveti, a od četvrtka na njihovom mestu, uz oltar, stajaće nove koje su još jedan ukras najomiljenije bogomolje Jadrana.
Preporučujemo
ĆUPRIJSKI KARATISTI BRILjIRALI U ČAČKU: Obezbedili plasman za Prvenstvo Srbije (FOTO)
06. 04. 2026. u 14:49
NAJBOLjI IDU U KRUPANj: Smotra recitatora u Loznici
06. 04. 2026. u 14:45
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
Komentari (0)