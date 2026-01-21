VAŽNO ZA DESPOTOVAČKE POLJOPRIVREDNIKE: Za obuku o korišćenju pesticida prijavljivanje u Opštini
U SVIM opštinama Pomoravskog okruga od polovine novembra prošle godine savetodavci za zaštitu bilja PSSS Jagodina održavaju obuke na kojima se poljoprivrednici podučavaju pravilnoj upotrebi pesticida.
Održavanje jedne takve obuke u planu je u Despotovcu, pa je Opština obavestila poljoprivredna gazdinstva i sve druge koji kupuju sredstva za zaštitu bilja da se za tu edukaciju mogu prijaviti u zgradi Opštinske uprave u kancelariji broj 5 ili u mesnim kancelarijama.
Nakon odslušanog predavanja polaznici će polagati test znanja radi dobijanja potvrde, a kasnije i sertifikata koji poljoprivrednicima omogućuje da mogu da kupuju pesticide u poljoprivrednim apotekama.
Zahtev za učešće u obuci zainteresovani mogu da dobiju u zgradi Opštine Despotovac, a obuka će se održati u grupama od po tridesetak polaznika.
