VAŽNO ZA DESPOTOVAČKE POLJOPRIVREDNIKE: Za obuku o korišćenju pesticida prijavljivanje u Opštini

U SVIM opštinama Pomoravskog okruga od polovine novembra prošle godine savetodavci za zaštitu bilja PSSS Jagodina održavaju obuke na kojima se poljoprivrednici podučavaju pravilnoj upotrebi pesticida.

Foto: Z. G.

Održavanje jedne takve obuke u planu je u Despotovcu, pa je Opština obavestila poljoprivredna gazdinstva i sve druge koji kupuju sredstva za zaštitu bilja da se za tu edukaciju mogu prijaviti u zgradi Opštinske uprave u kancelariji broj 5 ili u mesnim kancelarijama.

Nakon odslušanog predavanja polaznici će polagati test znanja radi dobijanja potvrde, a kasnije i sertifikata koji poljoprivrednicima omogućuje da mogu da kupuju pesticide u poljoprivrednim apotekama.

Zahtev za učešće u obuci zainteresovani mogu da dobiju u zgradi Opštine Despotovac, a obuka će se održati u grupama od po tridesetak polaznika.