VAŽNO ZA DESPOTOVAČKE POLJOPRIVREDNIKE: Za obuku o korišćenju pesticida prijavljivanje u Opštini

Зорана Рашић
Zorana Rašić

21. 01. 2026. u 16:27

U SVIM opštinama Pomoravskog okruga od polovine novembra prošle godine savetodavci za zaštitu bilja PSSS Jagodina održavaju obuke na kojima se poljoprivrednici podučavaju pravilnoj upotrebi pesticida.

Foto: Z. G.

Održavanje jedne takve obuke u planu je u Despotovcu, pa je Opština obavestila poljoprivredna gazdinstva i sve druge koji kupuju sredstva za zaštitu bilja da se za tu edukaciju mogu prijaviti u zgradi Opštinske uprave u kancelariji broj 5 ili u mesnim kancelarijama.

Nakon odslušanog predavanja polaznici će polagati test znanja radi dobijanja potvrde, a kasnije i sertifikata koji poljoprivrednicima omogućuje da mogu da kupuju pesticide u poljoprivrednim apotekama.

Zahtev za učešće u obuci zainteresovani mogu da dobiju u zgradi Opštine Despotovac, a obuka će se održati u  grupama od po tridesetak polaznika.

