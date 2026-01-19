VAKCINACIJA I SKRINING KAO OSNOVA BORBE PROTIV RAKA GRLIĆA MATERICE : Dom zdravlja u Novom Sadu poziva na preventivne preglede

U okviru Evropske nedelje prevencije raka grlića materice, koja se svake godine obeležava tokom treće nedelje januara meseca, Dom zdravlja Novi Sad podseća sugrađanke na neophodnost redovnih preventivnih pregleda.

N.Karlić

Tim povodom, novosadski Dom zdravlja poziva žene starosne dobi od 25 do 64 godine života, koje prethodne tri godine ili duže nisu bile na ginekološkom pregledu, da se priključe programu za rano otkrivanje karcinoma grlića materice.

- Pregled je besplatan i može se zakazati pozivom Kol centra Doma zdravlja na broj 021 4879 000, pozivom timske sestre izabranog ginekologa ili lično na šalteru Ginekologije, svakog radnog dana

od 7 do 20 časova. Prilikom zakazivanja termina poželjno je naglasiti da se traži pregled u okviru Skrininga. Pregledi programa dostupni su i ženama koje nemaju izabranog ginekologa ili nemaju zdravstveno osiguranje. Skrining na karcinom grlića materice deo je Nacionalnog programa, podrazumeva uzimanje i analizu brisa po Papa Nikolau, a sprovode ga svi ginekolozi u Domu zdravlja Novi Sad- kažu u Domu zdravlja.