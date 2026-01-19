Srbija

VAKCINACIJA I SKRINING KAO OSNOVA BORBE PROTIV RAKA GRLIĆA MATERICE : Dom zdravlja u Novom Sadu poziva na preventivne preglede

Slobodan Bajić

19. 01. 2026. u 12:09

U okviru Evropske nedelje prevencije raka grlića materice, koja se svake godine obeležava tokom treće nedelje januara meseca, Dom zdravlja Novi Sad podseća sugrađanke na neophodnost redovnih preventivnih pregleda.

ВАКЦИНАЦИЈА И СКРИНИНГ КАО ОСНОВА БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ : Дом здравља у Новом Саду позива на превентивне прегледе

N.Karlić

Tim povodom, novosadski Dom zdravlja poziva žene starosne dobi od 25 do 64 godine života, koje prethodne tri godine ili duže nisu bile na ginekološkom pregledu, da se priključe programu za rano otkrivanje karcinoma grlića materice.

- Pregled je besplatan i može se zakazati pozivom Kol centra Doma zdravlja na broj 021 4879 000, pozivom timske sestre izabranog ginekologa ili lično na šalteru Ginekologije, svakog radnog dana

od 7 do 20 časova. Prilikom zakazivanja termina poželjno je naglasiti da se traži pregled u okviru Skrininga. Pregledi programa dostupni su i ženama koje nemaju izabranog ginekologa ili nemaju zdravstveno osiguranje. Skrining na karcinom grlića materice deo je Nacionalnog programa, podrazumeva uzimanje i analizu brisa po Papa Nikolau, a sprovode ga svi ginekolozi u Domu zdravlja Novi Sad- kažu u Domu zdravlja.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U LEDENOJ VLASINI: Promena tradicije u Vranju
Srbija

0 0

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U LEDENOJ VLASINI: Promena tradicije u Vranju

Tradicionalno i ove godina na najvišoj nadmorskoj visini u Evropi od 1.230 metara održano je plivanje za Časni krts u Vlasinskom jezeru, a prvi je do njega doplivao takmičar iz Leskovca Miloš Cakić. Plivanja za Časni krst na Vlasinskom jezeru, ove godine okupilo je rekordnih 170 učesnika. Ovaj događaj iz godine u godinu čuva duh vere, tradicije i istrajnosti.

19. 01. 2026. u 17:43

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U VALJEVU: Anđelija stigla prva
Srbija

0 0

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U VALJEVU: Anđelija stigla prva

Do Časnog bogojavljenskog krsta, koji je u ledenu reku Gradac porinuo episkop valjevski Isihije, prva je doplivala Anđelija Damnjanović (21), radnica ovdašnje fabrike “Hansgroe”. Za Časni krst juče se nadmetalo 83. plivača, među kojima su bila tri žene, 17 pripadnika Vojske Srbije, policajci, vatrogasci, lekari, aktivni sportisti...

19. 01. 2026. u 17:42

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!