NOVA PARKIRALIŠTA: U planu lokacije u naselju „Đura“ i Šumadijskoj ulici
POŽAREVAC – Zbog nedovoljnog broja parking-mesta u Požarevcu, u planu je izgradnja novih parkirališta u naselju „Đura“ i u Šumadijskoj ulici.
Da bi se ovakav plan realizovao, pre toga treba rešiti sva imovinsko-pravna pitanja, jer su parcele u privatnom vlasništu. Zbog toga će Grad Požarevac tražiti od Vlade Republike Srbije proglašenje javnog interesa, što je neophodno da bi se počeo postupak eksproprijacije.
Preporučujemo
RADIONICE ZA NAJMLAĐE: Interesantni besplatni programi u kraljevačkoj biblioteci
15. 01. 2026. u 11:34
PROJEKTI U ŽAGUBICI: U planu gradnja i obnova vodovoda
15. 01. 2026. u 10:44
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)