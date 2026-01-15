Srbija

NOVA PARKIRALIŠTA: U planu lokacije u naselju „Đura“ i Šumadijskoj ulici

Dušanka Novković

15. 01. 2026. u 10:46

POŽAREVAC – Zbog nedovoljnog broja parking-mesta u Požarevcu, u planu je izgradnja novih parkirališta u naselju „Đura“ i u Šumadijskoj ulici.

D.N.

Da bi se ovakav plan realizovao, pre toga treba rešiti sva imovinsko-pravna pitanja, jer su parcele u privatnom vlasništu. Zbog toga će Grad Požarevac tražiti od Vlade Republike Srbije proglašenje javnog interesa, što je neophodno da bi se počeo postupak eksproprijacije.

