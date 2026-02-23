RUSI SE OVOME NISU NADALI: Pola Rusije besno zbog onog što se desilo u Beogradu (VIDEO)
Najnovije vesti vezane za Rusiju - vezane su i za Beograd, Srbiju.
Vezane su za - večiti derbi.
U okviru 24. kola fudbalske Superlige Srbije, branilac titule i lider na tabeli Crvena zvezda dočekao je Partizan u 178. prvenstvenom večitom derbiju.
Pred taj duel, podsetimo, u Beograd su stigli i brojni Rusi.
I to ozbiljni ruski navijači. U pitanju je bila jedna od najozbiljnijih navijačkih grupa koji prate Spartak iz Moskve, "Gladiators firm".
Zvezdin bratski klub iz ruske prestonice ima više grupa navijača, svi oni su u sjajnim odnosima sa "delijama" a ovoga puta su "gladijatori" došli na derbi.
Na Marakani su u noći pre meč Zvezda - Partizan upalili baklje pred grafitom njihove grupe koji krasi najveći stadion koji Srbija ima:
A onda..
Iznenađenje "za pola Rusije"
Iako Rusija ima više velikih klubova, i tamo se, kao i kod nas, narod uglavnom deli na "ove ili one", odnosno na one kojima je Spartak u srcu, ili one kojima je CSKA, takođe iz Moskve.
Zvezdine "delije" su u bratskim odnosima sa Spartakovim pristalicama, a Partizan, kao klub čiji je stadion više decenija imao naziv "Stadion Jugoslovenske narodne armije", kao "armijski" klub - gaji takve odnose sa Centralnim sportskim klubom (ruske) armije, odnosno CSKA Moskva.
Navijači "armejaca" su u bratskim odnosima sa "grobarima", a ta "polovina Rusije" bila je iznenađena kada su na severnoj tribini, na kojoj su najvatreniji Zvezdini tifozi, tokom 178. večitog derbija - osvanuli brojni "navijački trofeji".
"Delije", a njihovi prijatelji koji vole Spartak, prikazali su tom prilikom brojne navijačke rekvizite - zastave, transparente i poneki šal, koji su pripadali kako navijačima CSKA (plavo-crveni), tako i "grobarima".
Evo tog video snimka:
Zapad bio u šoku kada su Rusi poslednji put ovako masovno došli u Beograd
Podsetimo, i kada su ruski navijači prošli put bili na Marakani, nisu baš sedeli skrštenih ruku.
Ovako su se odvijala ta dešavanja u jesen 2024:
Da će do velikog dolaska ruskih navijača u Beograd možda da dođe, najavila su zbivanja kako na meču Crvena zvezda - Bode Glimt, tako i u Moskvi.
Najpre su na revanš meču koji je odlučivao o prolasku u elitno klupsko takmičenje, Ligu šampiona, u jednom trenutku "delije", najvatrenije Zvezdine pristalice, razvili su poseban transparent.
Na njemu je pisalo:
"25 godina crveno-belog bratstva".
Iznad transparenta bio je barjak koji je napravljen spajanjem srpske trobojke i ruske zastave (koja ima iste boje kao zastava Srbije, samo je redosled obrnut, naspram crveno-plavo-bele srpske, ruska je belo-plavo-crvena).
Ovime je obeležen početak bratskih odnosa Zvezdinih i navijača Spartaka iz Moskve koji, su do tog trenutka već trajale dve i po decenije.
Iz tog razloga, skandiralo se klubu iz prestonice Ruske Federacije, a to je i odjeknulo u ruskim medijima.
Zatim su na revijalnoj utakmici nekadašnjih zvezda kluba iz ruske prestonice i sadašnje ekipe, koju je tada predvodio Dejan Stanković, razvili i navijači Spartaka ogroman transparent.
Na njemu je pisalo:
"Dvadeset i pet godina crvneo-belog bratstva"
Sve je ukrasilo i spajanje dva grba, Zvezdinog i Spartakovog.
A onda, na utakmici Zvezda - Napredak, ruski navijači su na severnoj tribini razvili transaprent na kome je, na ruskom, pisalo:
- Protiv zapadnih vrednosti (rus. "Protiv zapadnыh cennosteй")
A sve je ukrašeno i sa četiri simbla - neslaganjem sa levičarskim idejama, neslaganje sa NATO paktom, neslaganje sa FAN-ID (identifikacija navijača, obavezna za prisustvo utakmicama u Rusiji) i neslaganje sa LGBT propagandom.
Evo i kako je to izgledalo na "Marakani":
Tabela Superlige Srbije
