RUSI SE OVOME NISU NADALI: Pola Rusije besno zbog onog što se desilo u Beogradu (VIDEO)

Vezane su za - večiti derbi.

U okviru 24. kola fudbalske Superlige Srbije, branilac titule i lider na tabeli Crvena zvezda dočekao je Partizan u 178. prvenstvenom večitom derbiju.

Pred taj duel, podsetimo, u Beograd su stigli i brojni Rusi.

I to ozbiljni ruski navijači. U pitanju je bila jedna od najozbiljnijih navijačkih grupa koji prate Spartak iz Moskve, "Gladiators firm".

Zvezdin bratski klub iz ruske prestonice ima više grupa navijača, svi oni su u sjajnim odnosima sa "delijama" a ovoga puta su "gladijatori" došli na derbi.

Na Marakani su u noći pre meč Zvezda - Partizan upalili baklje pred grafitom njihove grupe koji krasi najveći stadion koji Srbija ima:

A onda..

Iznenađenje "za pola Rusije"

Iako Rusija ima više velikih klubova, i tamo se, kao i kod nas, narod uglavnom deli na "ove ili one", odnosno na one kojima je Spartak u srcu, ili one kojima je CSKA, takođe iz Moskve.

Zvezdine "delije" su u bratskim odnosima sa Spartakovim pristalicama, a Partizan, kao klub čiji je stadion više decenija imao naziv "Stadion Jugoslovenske narodne armije", kao "armijski" klub - gaji takve odnose sa Centralnim sportskim klubom (ruske) armije, odnosno CSKA Moskva.

Navijači "armejaca" su u bratskim odnosima sa "grobarima", a ta "polovina Rusije" bila je iznenađena kada su na severnoj tribini, na kojoj su najvatreniji Zvezdini tifozi, tokom 178. večitog derbija - osvanuli brojni "navijački trofeji".

"Delije", a njihovi prijatelji koji vole Spartak, prikazali su tom prilikom brojne navijačke rekvizite - zastave, transparente i poneki šal, koji su pripadali kako navijačima CSKA (plavo-crveni), tako i "grobarima".

Evo tog video snimka:

22.02.2026🇷🇸FK Crvena Zvezda - FK Partizan Beograd, Scarves and shirts stolen by Delije from the Grobari and CSKA moscow in todays game showcased, click here for more: https://t.co/U7piAV4l7L



🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/VHDM3HH8Zb — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) February 22, 2026

Zapad bio u šoku kada su Rusi poslednji put ovako masovno došli u Beograd

Podsetimo, i kada su ruski navijači prošli put bili na Marakani, nisu baš sedeli skrštenih ruku.

Ovako su se odvijala ta dešavanja u jesen 2024:

Da će do velikog dolaska ruskih navijača u Beograd možda da dođe, najavila su zbivanja kako na meču Crvena zvezda - Bode Glimt, tako i u Moskvi.

Najpre su na revanš meču koji je odlučivao o prolasku u elitno klupsko takmičenje, Ligu šampiona, u jednom trenutku "delije", najvatrenije Zvezdine pristalice, razvili su poseban transparent.

Na njemu je pisalo:

"25 godina crveno-belog bratstva".

Iznad transparenta bio je barjak koji je napravljen spajanjem srpske trobojke i ruske zastave (koja ima iste boje kao zastava Srbije, samo je redosled obrnut, naspram crveno-plavo-bele srpske, ruska je belo-plavo-crvena).

Ovime je obeležen početak bratskih odnosa Zvezdinih i navijača Spartaka iz Moskve koji, su do tog trenutka već trajale dve i po decenije.

Iz tog razloga, skandiralo se klubu iz prestonice Ruske Federacije, a to je i odjeknulo u ruskim medijima.

Zatim su na revijalnoj utakmici nekadašnjih zvezda kluba iz ruske prestonice i sadašnje ekipe, koju je tada predvodio Dejan Stanković, razvili i navijači Spartaka ogroman transparent.

Na njemu je pisalo:

"Dvadeset i pet godina crvneo-belog bratstva"

Sve je ukrasilo i spajanje dva grba, Zvezdinog i Spartakovog.

A onda, na utakmici Zvezda - Napredak, ruski navijači su na severnoj tribini razvili transaprent na kome je, na ruskom, pisalo:

- Protiv zapadnih vrednosti (rus. "Protiv zapadnыh cennosteй")

A sve je ukrašeno i sa četiri simbla - neslaganjem sa levičarskim idejama, neslaganje sa NATO paktom, neslaganje sa FAN-ID (identifikacija navijača, obavezna za prisustvo utakmicama u Rusiji) i neslaganje sa LGBT propagandom.

Evo i kako je to izgledalo na "Marakani":

Tabela Superlige Srbije

