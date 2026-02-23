Politika

HTELI DA UBIJU VUČIĆA I NJEGOVU PORODICU: Uhapšeni muškarci u Kraljevu

Novosti online

23. 02. 2026. u 20:49

POLICIJSKI službenici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu, u saradnji sa pripadnicima Bezbednosno-informativne agencije, uhapsili su D. R. (1975) i M. R. (1983), obojica iz Kraljeva, zbog postojanja osnova sumnje da su, u saizvršilaštvu, izvršili krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje.

Foto: Dragan Milovanović

Oni se sumnjiče da su u periodu od decembra 2025. godine do februara 2026. godine dogovarali nasilnu promenu ustavnog uređenja Repulike Srbije i svrgavanje najviših državnih organa, tako što su dogovarali nabavku oružja i napad na život i telo predsednika Republike Srbije, njegove supruge i dece, na taj način što bi ih lišili života, kao i napad na pripadnike MUP-a Republike Srbije, na taj način što bi pripadnicima MUP-a naneli telesne povrede.

Osumnjičenima će biti određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.

