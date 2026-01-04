SPREMNO DOČEKANE SNEŽNE PADAVINE: Radnici Zimske službe JKP "TRžnica" od jutros čiste novosadske pijace
SNEG koji pada i danas u Novom Sadu, JKP "Tržnica" dočekao je spremne. Radnici Zimske službe ovog preduzeća od jutros su angažovani na svim novosadskim pijacama, čiste sneg i posipaju so, uklanjaju sneg sa svih pijačnih površina.
dve pijace čiste isključivo mehanizacijom.
IZ ovog preduzeća podsećaju da je, na osnovu Odluke o uređenju Grada Novog Sada, Javno komunalno preduzeće „Tržnica“ Novi Sad donelo Program rada Zimske službe za 2025/26. godinu. Ovim Programom obuhvaćene su sve novosadske pijace koje je Grad poverio na
upravljanje našem preduzeću.
Zimsku službu čine radnici preduzeća, a broj angažovanih na ovim poslovima se
određuje u skladu sa potrebama. Preduzeće je uredno pripremilo i tehnički ispravnu
neophodnu mehanizaciju i alat, koji se koriste u ove svrhe.
Takođe, za ove namene, preduzeće je pripremilo i 15 tona soli koja je raspoređena po pijacama. Za vreme snežnih padavina, predviđeno je da prostor za čišćenje snega i leda
obuhvata prostor pijace, kako bi se omogućio nesmetan pristup tezgama kako
prodavcima, tako i kupcima i posetiocima pijaca.
Zakupci lokala na pijacama takođe su u obavezi da čiste prostor ispred svojih
objekata. Program rada Zimske službe obuhvata period od 15. novembra 2025. godine do 15. marta 2026. godine.
