TRAŽE IZVOĐAČA: Sportski centar ugrađuje solarnu elektranu

Dušanka Novković

09. 12. 2025. u 10:30

POŽAREVAC - Sportski centar „Požarevac“ raspisao je javnu nabavku za ugradnju solarne elektrane, snage 50 kilovata.

Struja koja bude proizvedena koristiće se za potrebe ove gradske ustanove, a eventualni viškovi predavaće se distributivnoj mreži. Javna nabavka procenjena je na 4.166.667 dinara, bez uračunatog poreza. Ovaj projekat odobren je na konkursu NIS-a „Zajedno za zelenu energiju“.

