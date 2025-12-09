TRAŽE IZVOĐAČA: Sportski centar ugrađuje solarnu elektranu
POŽAREVAC - Sportski centar „Požarevac“ raspisao je javnu nabavku za ugradnju solarne elektrane, snage 50 kilovata.
Struja koja bude proizvedena koristiće se za potrebe ove gradske ustanove, a eventualni viškovi predavaće se distributivnoj mreži. Javna nabavka procenjena je na 4.166.667 dinara, bez uračunatog poreza. Ovaj projekat odobren je na konkursu NIS-a „Zajedno za zelenu energiju“.
