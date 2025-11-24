Srbija

STANICA ZA POPRAVKU BICIKALA: Na Vršačkim planinama postavljena vitrina sa alatom za prvu pomoć

Jelena Baljak

24. 11. 2025. u 15:17

SPORTSKI klub „Ami“ napravio je prvu stanicu za popravku bicikala na Vršačkim planinama, nedaleko od svog kampa, kako bi svi koji ovaj planinski masiv istražuju na dva točka mogli besplatno da se posluže alatom, ukolimo im to bude bilo potrebno.

Foto: SK Ami

U drvenoj vitrini zasada se nalaze pumpa za gume sa nastavcima za sve vrste ventila, komplet inbusa, šrafcigeri i ulje za podmazivanje lanca. Uskoro će to mesto obeležiti i tablom, u nadi da ga niko neće pokrasti ili oštetiti.

Vožnja bicikala na Vršačkim planinama je poslednjih godina, inače, veoma popularna, na šta je dodatno uticalo i otvaranje „Biciklovca“ – mesta na bregu, gde se mogu iznajmiti električni bicikli, čime je omogućeno da i obični rekreativci na ovaj način provedu vreme u prirodi.

