ZAPOČETA PROCEDURA ZA VRAĆANJE U ŽIVOT 53 KILOMETRA KOLOSEKA KOJI POVEZUJE VRBAS I SOMBOR Državni značaj otpisane pruge

PRUGA koja povezuje Vrbas i Sombor, pre devet godina predviđena za ukidanje jer je ocenjeno da je nerentabilna, ne samo da je "preživela", već su njena rekonstrukcija, elektrifikacija i modernizacija - zaključkom Vlade Srbije - definisane kao projekat od državnog značaja.

foto T. Tamaš

U skladu s tim, do 7. oktobra bio je raspisan tender posle kojeg je Odbor direktora preduzeća "Infrastruktura železnice Srbije", mesec kasnije, izradu Prostornog plana područja posebne namene za taj projekat poverio Saobraćajnom institutu CIP i Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije.

- Plan obuhvata trasu pruge u dužini od oko 53 kilometra, a krajnji rok za obavljanje usluge je 12 meseci od potpisivanja ugovora - kaže Nenad Stanisavljević, menadžer za odnose s javnošću JP "Infrastruktura železnice Srbije". - Institutu CIP dodeljena je i izrada idejnog projekta za ovaj kolosek, što bi trebalo da bude završeno u februaru iduće godine. Potom sledi pribavljanje rešenja o odobravanju radova, a onda i javna nabavka za izbor njihovih izvođača. Idejnim projektom, čija izrada je takođe u toku, biće obuhvaćena i rekonstrukcija Železničke stanice u Somboru.

Prelazi NA pruzi Vrbas-Sombor dosad su postojali brojni nedovoljano obezbeđeni putni prelazi, na kojima su se dešavale saobraćajne nesreće. Posebno su bili opasni oni atarski, između kojih je razmak bio oko 800 metara, a ne bi smelo da bude manji od tri kilometra. Već i zbog same brzine od 120 kilometara na sat, koja otežava iznenadno zaustavljanje vozova, biće znatno smanjen broj prelaza preko rekonstruisane pruge.

Ranije se pominjalo da će rekonstrukcija i modernizacija pomenutog koloseka koštati 151 milion evra, ali Stanisavljević napominje da će konačna vrednost posla biti određena tek posle usvajanja celokupne projektno-tehničke dokumentacije i završetka najavljenj javnih nabavki.

U međuvremenu, vozovi na pruzi Vrbas - Sombor, koja je puštena u rad 1906, ne saobraćaju od 1. juna 2022. Upravo zbog dotrajale infrastrukture, nažalost, i dotad su uglavnom mileli, krećući se brzinama između 20 i 30 kilometara na sat.

- Oni koji ovim kolosekom stignu od Sombora, preko Kljajićeva, Sivca, Crvenke i Kule, do Vrbasa, vozovima koji će se posle rekonstrukcije kretati brzinama i do 120, odavde će moći da nastave do Subotice ili Novog Sada brzom prugom na kojoj će se kompozicije kretati i brzinama od 200 kilometara na sat - poručio je prvi čovek Vrbasa, Milan Glušac.