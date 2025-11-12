VRŠČANI OKUPILI SVOJE PREDSTAVNIKE U SKUPŠTINI VOJVODINE I UKAZALI IM NA NEZAKONITOSTI Poslanici - nada za Gudurički vrh

STANOVNICI Vršca nastavljaju borbu protiv najavljene izgradnje meteorološkog radara na Guduričkom vrhu, na Vršačkim planinama, uprkos tome što su pre mesec dana - tokom onlajn javne rasprave - odbijene sve njihove primedbe na planski dokument koji omogućava realizaciju te investicije.

Foto: J.J.Baljak

Aktivnosti su sada usmerili na pokrajinske poslanike, s obzirom na to da bi ovaj sporni akt trebalo da se nađe na dnevnom redu Skupštine Vojvodine do kraja godine. Zato su u Vršcu organizovali tribinu na koju su pozvali svih devet pokrajinskih poslaničkih grupa, da bi ih lično upoznali sa brojnim nezakonitostima u ovom postupku.

Objekti TRENUTNO čak tri investitora imaju saglasnost nadležnih organa da na Guduričkom vrhu grade tri različita objekta. Vlada Srbije je 2024. Republičkom hidrometeorološkom zavodu odobrila izgradnju radara, dok je 2022. RATEL dobio pravo da podigne antenu za monitoring radio-frekvencijskog spektra - što su građani saznali tek tokom onlajn javne rasprave. Jedina građevina kojoj se oni ne protive je vidikovac koji je lokalna samouprava, uz odobrenje Pokrajinskog zavoda, već počela da montira.

- Pozivu se odazvalo njih četvoro koji su, kada su čuli sve naše primedbe, obećali da će inicirati sednicu Odbora za zaštitu životne sredine i tražiti obustavu kompletnog postupka - kaže Dejan Maksimović, u ime sedam vršačkih udruženja koja su bila organizatori tribine.

Ističe i da će poslanici tražiti i da im se dostavi sva dokumentacija, da bi utvrdili na koji način je Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine od istoimenog pokrajinskog zavoda tražio da se osam hektara oko Guduričkog vrha volšebno prebaci sa prvog u drugi stepen zaštite i kako je Zavod, kao stručno telo, uopšte na to pristao - napisavši, pritom, da je izgradnja radara u drugom stepenu zaštite dozvoljena, iako to nije tačno.

- Ukoliko budu dokumentovane naše sumnje da je sve rađeno mimo zakona i pod pritiskom vlasti, tražićemo da svi odgovorni rukovodioci podnesu ostavke i snose pravnu odgovornost - dodaje Maksimović, podsećajući da se sve ovo neskriveno radi zarad interesa investitora koji planira da u južnom Banatu gradi najveći vetropark u Srbiji, zbog kog je i neophodno da se postojeći radar iz sela Samoš premesti baš na Gudurički vrh.

Podsetimo, Vrščani su još ranije najavili da će se, ukoliko Pokrajinska skupština bude usvojila ovaj dokument, žaliti Ustavnom sudu, a da će - u slučaju da radovi budu odobreni - najviši vrh Vojvodine braniti i svojim telima!

Foto: EC Stanište Tribina sa pokrajinskim poslanicima