PALMINIM PUTEM: Dalibor Marković vodi u Beč 250 ljudi
U organizaciji Grada Jagodine i Jedinstvene Srbije u Beču će od 26. do 29. oktobra ove godine boraviti delegacija od 250 ljudi, među kojima su privrednici, poljoprivrednici, lekari i medicinsko osoblje iz više od 22 klinička centra iz cele Srbije, taksisti, pčelari, vaspitači, radnici, novinari...
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
