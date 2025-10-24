Srbija

PALMINIM PUTEM: Dalibor Marković vodi u Beč 250 ljudi

Zagorka Uskoković

24. 10. 2025. u 18:00

U organizaciji Grada Jagodine i Jedinstvene Srbije u Beču će od 26. do 29. oktobra ove godine boraviti delegacija od 250 ljudi, među kojima su privrednici, poljoprivrednici, lekari i medicinsko osoblje iz više od 22 klinička centra iz cele Srbije, taksisti, pčelari, vaspitači, radnici, novinari...

ПАЛМИНИМ ПУТЕМ: Далибор Марковић води у Беч 250 људи

FOTO: VN

Ceo trošak ovog putovanja, kao i prethodnih 19 godina, snose donatori, a jedan od njih je i Jedinstvena Srbija. Delegaciju predvodi član Gradskog veća grada Jagodine zadužen za privredu, investicije i finansije i potpredsednik Jedinstvene Srbije Dalibor Marković.  
- Tradiciju, koju je punih 19 godina realizovao moj otac Dragan Markovic Palma,  ja nastavljam  dalje i trudim se da maksimalnim radom, trudom i zalaganjem očuvam sve ideje za koje se on zalagao i borio i da u narednom periodu nastavimo sa aktivnostima po kojima je Jagodina poznata, a to je da budemo prvi u svemu - poručio je Marković. -Jedinstvena Srbija je jedan od donatora, od para koje kao parlamentarna stranka dobijamo iz budžeta ,i na taj način vraćamo pare onima koji pune budžet, a to su građani.

