DESPOTOVCU DESETA SEOSKA KUĆA: Sigurni krov nad glavom za Marka i Jovanu

PREDSEDNIK opštine Despotovac dr Zlatko Marjanović jedan je od potpisnika među 4.000 ugovora sa opštinama u Srbiji za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Foto: Fejsbuk/Opština Despotovac

Reč je o programu Ministarstva za brigu o selu, a ugovorom su obezbeđena sredstva za ove godine šestu po redu kuću na teritoriji opštine Despotovac, odnosno desetu od početka realizacije ovog programa pre pet godina.

Ovom prilikom potpisan ugovor omogućiće da krov nad glavom dobije mladi par - Marko Milanović iz Oraškovice kod Petrovca na Mlavi i Jovana Stević iz Lomnice.