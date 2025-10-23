Srbija

DESPOTOVCU DESETA SEOSKA KUĆA: Sigurni krov nad glavom za Marka i Jovanu

Зорана Рашић
Zorana Rašić

23. 10. 2025. u 13:49

PREDSEDNIK opštine Despotovac dr Zlatko Marjanović jedan je od potpisnika među 4.000 ugovora sa opštinama u Srbiji za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

ДЕСПОТОВЦУ ДЕСЕТА СЕОСКА КУЋА: Сигурни кров над главом за Марка и Јовану

Foto: Fejsbuk/Opština Despotovac

Reč je o programu Ministarstva za brigu o selu, a ugovorom su obezbeđena sredstva za ove godine šestu po redu kuću na teritoriji opštine Despotovac, odnosno desetu od početka realizacije ovog programa pre pet godina.

Ovom prilikom potpisan ugovor omogućiće da krov nad glavom dobije mladi par - Marko Milanović iz Oraškovice kod Petrovca na Mlavi i Jovana Stević iz Lomnice.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ČOVEK I KONJ KAO JEDNO: Požarevljanin Andrija Sterđević sa 17. godina ostvario dečački san, pa nastavio da niže uspehe
Srbija

0 0

ČOVEK I KONJ KAO JEDNO: Požarevljanin Andrija Sterđević sa 17. godina ostvario dečački san, pa nastavio da niže uspehe

POŽAREVLjANIN Andrija Sterđević (34) vinuo se u sam vrh konjičkog sporta jer je na poslednjim "Ljubičevskim konjičkim igrama", u atraktivnom i izuzetnom zahtevnom ljubičevskom višeboju, trijumfovao na konju Misterija - ponovivši uspeh iz 2019, kada je takođe bio najuspešniji u gađanjima topuzom, strelom i kopljem, te sečom sabljom i u kurirskom jahanju, pa se okitio titulom ljubičevskog viteza.

23. 10. 2025. u 16:35

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM