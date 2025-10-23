Srbija

DAN ZA PORODICU, TRADICIJU I DOBRO RASPOLOŽENJE : „Kupusijada " u Futogu više od gastronomskog događaja

GLAVNI program ovogodišnje „Kupusijade“ u Futogu manifestacije za praznik porodice, tradicije i dobrog raspoloženja, biće održan u subotu, 25.oktobra, uz već tradicionalno kulinarsko takmičenje, brojne izlagače raznih proizvoda iz cele Srbije i bogat kulturno-zabavni program.

Jedinstvena manifestacija, posvećena autohtonoj sorti futoškog kupusa, značajna zbog svog istorijskog konteksta i bogatih kulinarskih tradicija, počeće u 11:30 časova bogatim kulturno-zabavnim programom, uz brojne izvođače.

Svečano otvaranje je u podne, a odmah zatim, u 12:30 časova, publiku će koncertom obradovati popularna mlada jutjuberka Arija.

Tradicionalna takmičenja u kuvanju jela od slatkog futoškog kupusa i u izboru za „Najtežu glavicu futoškog kupusa“ okupiće brojne takmičare, a najbolji će biti proglašeni u 14 časova.

Posebna pažnja i ove godine posvećena je najmlađima koje očekuje bogat prateći program i druženje uz animatore.

- Kupusijada promoviše projekat „Futoški kupus – brend srbije“ i nudi pregled dostignuća u proizvodnji i preradi kupusa, promoviše lokalne običaje, turističku ponudu Futoga, kao i gastronomsko nasleđe i uživanje kroz pripremu jela od futoškog kupusa.Za razliku od drugih sličnih manifestacija, Futoška Kupusijada je jedina u zemlji posvećena isključivo autohtonoj sorti futoškog kupusa, podsećajući nas na značaj proizvodnje zdrave hrane u zdravoj životnoj sredini – ističu organizatori.

Manifestacija objedinjava prezentaciju autohtonih vrednosti sa tradicijom i kulturnim nasleđem Futoga, a organizuje se pod pokroviteljstvom Grada Novog Sada, uz podršku Mesne zajednice Futog, Kulturnog centra „Mladost“, Udruženja „Futoški kupus“, Poljoprivredne škole sa domom učenika Futog, kao i osnovnih škola „Miroslav Antić“ i „Desanka Maksimović“.

