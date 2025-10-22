ROMANTIČNA ŠETNJA KROZ NASLEĐE TROIMENOG GRADA: Projekat o građevinskom nasleđu i istoriji Zrenjanina

Projekat "Šetnja kroz nasleđe" obuhvata istraživanje i prezentovanje graditeljskog nasleđa Zrenjanina, na drugačiji način, kada će građanima i posetiocima grada, stručnjaci iz oblasti arhitekture, urbanizma, graditeljskog nasleđa i istorije grada, prezentovati svoje vizije povezivanja tri arhitektonska nasleđa Bečkereka, Petrovgrada i Zrenjanina, pričajući priču o troimenom gradu.

grad Zrenjanin i B. G.

Arhitektura će oživeti kroz istraživanja stručnjaka o sociološkim i društvenim okolnostima i pričama građana u vezi sa mapiranim objektima i na ovaj način, grad će se približiti njegovim građanima, a izradom mapa i vodiča, nastalih od materijala prikupljenog na navedeni način, turisti će samostalno moći da upoznaju Zrenjanin.

Pored toga, biće organizovano ukupno devet šetnji ili vožnji kroz graditeljsko nasleđe i različite periode i priče iz grada, sa stručnjacima, koji će predstaviti Zrenjanin iz svog ugla. Kroz direktan kontakt sa akterima formalnog obrazovanja, stručnjaci će učestvovati u radu sa decom i mladima na očuvanju zajedničkog nasleđa.

Zrenjanin, nekadašnji Bečkerek, potom Petrovgrad, čuva mnoge romantične priče koje su se odigrale na njegovim prepoznatljivim mestima, neke su prerasle u mitove, a neke postale inspiracija za umetnička dela.

- Romantična tura kroz staro jezgro Zrenjanina doživljaj je koji grad „obasjava“ ljubavnim pričama, uspomenama i atmosferom koju stvaraju prateća muzika, poezija i kratki dramski igrokazi, a polazna tačka ove romantične šetnje, u subotu 25. oktobra je Narodno pozorište Toša Jovanović - ističe Jaroslav Stevanov, iz Turističke organizacije grada Zrenjanina, uz napomenu da se šetnja nastavlja centrom Zrenjanina, koji se pretvara u sentimentalan i romantičan prostor.

Prateći program posetioce vraća u neka stara vremena i podseća na univerzalne ljudske vrednosti, kao što su ljubav, lepota i nežnost, a put dalje vodi do palate Lazara Dunđerskog, građevine koja odiše elegancijom i nekadašnjim industrijskim sjajem, na kojem prošlost oživljava na poseban način.

- Na kraju romantične šetnje, zastajemo na mostu preko Begeja, čuvenoj Bečkerečkoj ćupriji, koja je uzana ko kutija, ali srcu draga - dodaje Stevanov, ističući da šetnja traje oko sat i po vremena i besplatna je za sve zainteresovane građane i turiste, a deo je zvaničnog programa Zrenjanin prestonica kulture Srbije 2025, sufinansiranog iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i grada Zrenjanina.