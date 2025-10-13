U PONUDI 330 SLOBODNIH RADNIH MESTA : Sajam zapošljavanja u sredu, 15. oktobra u Novom Sadu
NA 37. Sajmu zapošljavanja, koji će biti održan u sredu, 15. oktobra, od 10 do 15 časova na Novosadskom sajmu, više od 50 kompanija će predstaviti oko 330 slobodnih radnih mesta.
Najveću šansu da pronađu posao imaće radnici u trgovini, administraciji, građevinskoj i mašinskoj industriji, a priliku će dobiti i vozači, ugostiteljski radnici, stolari, pekari, pravnici, ekonomisti i drugi.
Sajam zapošljavanja organizuju Grad Novi Sad i Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) - Filijala Novi Sad, a ulaz na sajam je slobodan.
