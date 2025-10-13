FEDRAS U MALOM CRNIĆU: Pozorišni festival od 14. do 22. oktobra
MALO CRNIĆE - U utorak, 14. oktobra, u Malom Crniću počinje 54. Festival dramskih amatera Srbije – FEDRAS, u organizaciji Centra za kulturu i uz podršku Ministarstva kulture.
Osim glumaca iz grada domaćina, do 22. oktobra u takmičarskom i revijalnom delu učestvuju i amateri iz Beograda, Jagodine, Nove Pazove, Velike Plane, Uba, Banatskog Karađorđeva. Završne večeri, nakon dodele nagrada, u čast pobednika VMP iz Beograda odigraće predstavu „Kriza“.
