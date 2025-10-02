OSNOVCI EKOLOZI: Edukativno-takmičarski projekat „Eko junaci u akciji“
PETROVAC NA MLAVI – Opština Petrovac na Mlavi jedan je od učesnika projekta „Eko junaci u akciji“, koji se sprovodi u šest gradova Srbije.
Cilj projekta je edukacija osnovaca o pravilnoj selekciji ambalažnog otpada, čime će doprineti zaštiti životne sredine. Grad koji sakupi najviše ambalažnog otpada dobiće opremu za škole ili javna igrališta, kao i predstavu za đake „Sakupljaj svoju ambalažu i nosi na reciklažu!“. Izabraće se i najbolji umetnički rad i TikTok video, uz dodelu eko paketa. U petrovačkoj opštini u realizaciji projekta, koji traje do 15. decembra, učestvuje 1.517 učenika iz osam osnovnih škola.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)