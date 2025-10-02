Srbija

OSNOVCI EKOLOZI: Edukativno-takmičarski projekat „Eko junaci u akciji“

Dušanka Novković

02. 10. 2025. u 09:41

PETROVAC NA MLAVI – Opština Petrovac na Mlavi jedan je od učesnika projekta „Eko junaci u akciji“, koji se sprovodi u šest gradova Srbije.

ОСНОВЦИ ЕКОЛОЗИ: Едукативно-такмичарски пројекат „Еко јунаци у акцији“

D.N.

Cilj projekta je edukacija osnovaca o pravilnoj selekciji ambalažnog otpada, čime će doprineti zaštiti životne sredine. Grad koji sakupi najviše ambalažnog otpada dobiće opremu za škole ili javna igrališta, kao i predstavu za đake „Sakupljaj svoju ambalažu i nosi na reciklažu!“. Izabraće se i najbolji umetnički rad i TikTok video, uz dodelu eko paketa. U petrovačkoj opštini u realizaciji projekta, koji traje do 15. decembra, učestvuje 1.517 učenika iz osam osnovnih škola.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)

HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)