OSNOVCI EKOLOZI: Edukativno-takmičarski projekat „Eko junaci u akciji“

PETROVAC NA MLAVI – Opština Petrovac na Mlavi jedan je od učesnika projekta „Eko junaci u akciji“, koji se sprovodi u šest gradova Srbije.

D.N.

Cilj projekta je edukacija osnovaca o pravilnoj selekciji ambalažnog otpada, čime će doprineti zaštiti životne sredine. Grad koji sakupi najviše ambalažnog otpada dobiće opremu za škole ili javna igrališta, kao i predstavu za đake „Sakupljaj svoju ambalažu i nosi na reciklažu!“. Izabraće se i najbolji umetnički rad i TikTok video, uz dodelu eko paketa. U petrovačkoj opštini u realizaciji projekta, koji traje do 15. decembra, učestvuje 1.517 učenika iz osam osnovnih škola.