ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Golupcu

02. 10. 2025. u 09:37

GOLUBAC – U petak, 3. oktobra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi opštine Golubac ostati bez struje.

U periodu od 8 do 16 sati, struju neće imati: Livadica, Ridan, kamenolom Jelenska stena, Brnjica, Orlovi, Čezava, Glavičica, Turski Potok, Dobra, Kožice, Ključ i tvrđava Golubački grad. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.

