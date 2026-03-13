"ZELENO SVETLO" ZA STAKLENI VIDIKOVAC: Buduća turistička atrakcija na Kablaru prošla testove izdržljivosti

JEDAN od najambicioznijih turističkih projekata u Srbiji, stakleni vidikovac na vrhu planine Kablar, prošao je najstrože testove izdržljivosti. Nakon detaljnog ispitivanja probnim opterećenjem, stručnjaci su dali zeleno svetlo: konstrukcija je stabilna, sigurna i spremna da primi posetioce.

Foto GU Čačak

Kako bi se ispoštovali najviši bezbednosni standardi za objekte na kojima se očekuje prisustvo velikog broja ljudi, na platforme vidikovca prethodnih dana postavljeno je opterećenje od ukupno 132 tone. Na manju platformu postavljen je teret od 50 tona, dok je veća platforma testirana sa 82 tone.

Inženjer Danijel Kukaras, profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i predstavnik Centra za konstrukcije, objasnio je da su ove provere potvrdile impresivne kapacitete objekta.

- Konstrukcije su projektovane za opterećenje od 500 kilograma po kvadratnom metru. Ispitivanja su potvrdila da u jednom trenutku mala platforma može da primi oko 600 ljudi, dok velika može bezbedno da izdrži čak 1.000 posetilaca - istakao je dr Kukaras.

U procesu provere učestvovali su vrhunski domaći eksperti iz akreditovanih institucija. Institut za beton (IB) iz Zemuna, kao akreditovana laboratorija, sproveo je ispitivanje probnim opterećenjem, dok je Centar za konstrukcije (CKS) iz Subotice izvršio pregled tehničke dokumentacije i vizuelni pregled konstrukcije.

Dozvola IZVEŠTAJ koji su sačinili inženjeri predstavlja jedan od najvažnijih dokumenata u pravnom procesu aktivacije objekta. Na osnovu ovog stručnog nalaza izdaje se upotrebna dozvola, koja je finalni preduslov da vidikovac i zvanično postane dostupan javnosti.

Potvrda stručnog tima otklanja sve sumnje u bezbednost ovog specifičnog zdanja od stakla i čelika, koje je već postalo simbol nove turističke ponude Ovčarsko-kablarske klisure. Zahvaljujući preciznim proračunima, turisti će uskoro moći da uživaju u spektakularnom pogledu na meandre Zapadne Morave uz garantovanu maksimalnu sigurnost.