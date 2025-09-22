ZAKAZANA 19. SEDNICA SO PARAĆIN: U pisanom sazivu jedanaest tačaka

PREDSEDNICA Skupštine opštine Paraćin Slavica Jovanović zakazala je za četvrtak, 25. septembar 19. zasedanje lokalnog parlamenta sa predlogom za razmatranje 11 tačaka, a očekuje se i dopuna materijala.

Foto: Z.Rašić

Osim predloga rešenja za otuđenje iz javne svojine opštine Paraćin dve parcele, od kojih se jedna nalazi u Industrijskoj zoni „Zmič“, odbornici će razmatrati i polugodišnje izveštaje o radu dva opštinska javna preduzeća, JKP „Crnice“ i JP „Poslovni centar“, kao i izveštaje o stepenu usklađenosti njihovih planiranih i realizovanih aktivnosti.

Među tačkama dnevnog reda su i predlozi odluka o osnivanju Službe za internu reviziju opštine Paraćin i o obrazovanju i načinu rada Lokalne komisije za kapitalne investicije.

Očekuje se i donošenje odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u toj opštini, a jedna od tačaka je i predlog Rešenja o imenovanju direktora Apoteke „Paraćin“.