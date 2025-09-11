Srbija

OPREMANJE ŠKOLA: Destovčani dobili novac iz opurtniteta

Zorica Gligorijević

11. 09. 2025. u 12:46

Tri škole sa teritorije Opštine Despotovac dobile su novac prikupljen po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, odnosno oportuniteta, koji je rešenjem Vlade Republike Srbije, a na predlog Komisije koju je obrazovalo Ministarstvo pravde, raspodeljen na projekte od javnog interesa.

ОПРЕМАЊЕ ШКОЛА: Дестовчани добили новац из опуртнитета

Foto: Z. Gligorijević

Osnovnoj školi u Velikom Popoviću dodeljeno je 909.740 dinara za opremanje školske biblioteke nameštajem i IT opremom. Osnovna škola u Stenjevcu dobila je 1.570.000 dinara za novi školski nameštaj i opremu, dok je školi u Resavici dodeljeno 347.000 dinara za zamenu vrata i unapređenje energetske efikasnosti.

