Srbija

REKORDNA POTROŠNJA VODE: Inspekcijske kontrole u Bajinoj Bašti

Никола Јанковић
Nikola Janković

14. 08. 2025. u 12:47

Visoke temperature prouzrokovale su prethodnih dana na teritoriji Bajine Bašte vanredno visoku potrošnja vode u svim delovima grada, tokom svih 24 časa. Zbog prekomerne i često neracionalne upotrebe, Javno komunalno preduzeće „12. septembar“ apeluje na građane da vodu koriste odgovorno, kako ne bi došlo do restrikcija u snabdevanju.

РЕКОРДНА ПОТРОШЊА ВОДЕ: Инспекцијске контроле у Бајиној Башти

N. Janković

Viši delovi Bajine Bašte su posebno pogođeni, već postoje povremeni prekidi u snabdevanju vodom. Situacija na terenu je alarmantna, zbog čega su inspekcijske službe započele kontrole kako bi sprečile dalje iracionalno rasipanje vode.

- Pijaću vodu koristite isključivo za osnovne potrebe, za piće, kuvanje i higijenu. Strogo je zabranjeno korišćenje vode za punjenje bazena, zalivanje travnjaka i bašta, pranje automobila… - apeluju u „12. septembru“.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Najavljeno je i sankcionisanje nesavesnih potrošača. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LETNJI KAMP ZA MLADE U KNIĆU: Jačanje veza srpske dece iz dijaspore sa otadžbinom
Srbija

0 0

LETNJI KAMP ZA MLADE U KNIĆU: Jačanje veza srpske dece iz dijaspore sa otadžbinom

U opštini Knić pored Kragujevca i ove godine se održava Kamp mladih iz dijaspore. Više od 160 mladih srpskog porekla iz sedam evropskih zemalja boraviće u ovoj šumadijskoj opštini do 17. avgusta. Ovo je jedan od 26 kampova mladih iz dijaspore koji će biti organizovani u Srbiji i okupiti 6.500 mladih srpskog porekla iz svih krajeva sveta. Kamp u Kniću je otvorio Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za saradnju sa dijasporom.

14. 08. 2025. u 14:35

Politika
Tenis
Fudbal
DELIJE OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)

"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)