REKORDNA POTROŠNJA VODE: Inspekcijske kontrole u Bajinoj Bašti
Visoke temperature prouzrokovale su prethodnih dana na teritoriji Bajine Bašte vanredno visoku potrošnja vode u svim delovima grada, tokom svih 24 časa. Zbog prekomerne i često neracionalne upotrebe, Javno komunalno preduzeće „12. septembar“ apeluje na građane da vodu koriste odgovorno, kako ne bi došlo do restrikcija u snabdevanju.
Viši delovi Bajine Bašte su posebno pogođeni, već postoje povremeni prekidi u snabdevanju vodom. Situacija na terenu je alarmantna, zbog čega su inspekcijske službe započele kontrole kako bi sprečile dalje iracionalno rasipanje vode.
- Pijaću vodu koristite isključivo za osnovne potrebe, za piće, kuvanje i higijenu. Strogo je zabranjeno korišćenje vode za punjenje bazena, zalivanje travnjaka i bašta, pranje automobila… - apeluju u „12. septembru“.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Najavljeno je i sankcionisanje nesavesnih potrošača.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)