REKORDNA POTROŠNJA VODE: Inspekcijske kontrole u Bajinoj Bašti

Visoke temperature prouzrokovale su prethodnih dana na teritoriji Bajine Bašte vanredno visoku potrošnja vode u svim delovima grada, tokom svih 24 časa. Zbog prekomerne i često neracionalne upotrebe, Javno komunalno preduzeće „12. septembar“ apeluje na građane da vodu koriste odgovorno, kako ne bi došlo do restrikcija u snabdevanju.

N. Janković

Viši delovi Bajine Bašte su posebno pogođeni, već postoje povremeni prekidi u snabdevanju vodom. Situacija na terenu je alarmantna, zbog čega su inspekcijske službe započele kontrole kako bi sprečile dalje iracionalno rasipanje vode.

- Pijaću vodu koristite isključivo za osnovne potrebe, za piće, kuvanje i higijenu. Strogo je zabranjeno korišćenje vode za punjenje bazena, zalivanje travnjaka i bašta, pranje automobila… - apeluju u „12. septembru“.

Najavljeno je i sankcionisanje nesavesnih potrošača.