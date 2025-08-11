Srbija

RIO TINTO: Osuđujemo napad na Info centar - zabrinjavajuća poruka investitorima u Srbiji

В. Н.

11. 08. 2025. u 15:12

KOMPANIJA Rio Tinto najoštrije osuđuje noćašnji napad na naš Info centar u Loznici, kada su za sada nepoznata lica razbila stakla na objektu.

Foto: Rio Tinto

O incidentu su odmah obaveštene sve nadležne institucije. Policija je obavila uviđaj, a očekujemo da će nadležni organi što pre utvrditi identitet počinilaca i preduzeti zakonom propisane mere. 

Podsećamo da su pre samo nekoliko dana, nepoznata lica nelegalnom sečom i obaranjem stabala na lokalne puteve u ataru sela Slatina blokirala pristup kako meštanima, tako i zaposlenima naše kompanije. O ovim incidentima obavestili smo nadležne institucije i javnost putem našeg zvaničnog sajta. Uništavanje imovine i opstrukcija pristupa putevima predstavljaju protivzakonite radnje koje ugrožavaju bezbednost i šalju zabrinjavajuću poruku ne samo našim zaposlenima, lokalnoj zajednici, već i svim potencijalnim investitorima u Srbiji. Koristićemo sve raspoloživa pravna sredstva kako bismo zaštitili naše zaposlene, partnere i imovinu. 

Na raspolaganju smo da otvoreno razgovaramo sa svim zainteresovanim stranama u Srbiji kako bi u potpunosti razumele projekat, mere zaštite životne sredine i koristi koje bi mogao doneti.

Ovaj dijalog je moguć samo sa onima koji zaista žele da vode razgovor zasnovan na činjenicama. Debata o projektu je u interesu svih. Kao dugogodišnji investitor u Srbiji, sa poslovanjem u Loznici dužim od 20 godina, najoštrije osuđujemo ovaj i slične bezbednosne incidente.

