KUĆE SAČUVANE OD VATRE: Požar u dva sela Jablaničkog okruga

U požaru koji je u nedelju zahvatio atar vlastinačkog sela Lipovica izgorelo je oko 100 hektara zemlje pod šumom, žitaricama, voćnjacima i vinogradima.

foto: OU Vlasotince

Vatrena stihija, koja se širila u jednom od dva najrazuđenija sela vlasotinačke opštine, je lokalizovana, ali požar u potpunosti još uvek nije ugašen zbog otežanog prilaza mestima koja se gase.

Na terenu su vatrogasci iz Vlasotinca, Leskovca i Lebana, a pored vatrogasaca-spasilaca celu noć su dežurali i meštani. Oni su zajedničkim snagama, uz ogromne napore, uspeli da od vatre sačuvaju kuće, dok su Lipovicu obišli Ivan Stanković, načelnik vlasotinačkog Štaba za vanredne situacije i Bratislav Petrović, predsednik opštine.

foto: OU Vlasotince

Požar je zahvatio i atar sela Gradašnica, koje pripada teritoriji Leskovca. Očekuje se da bude stavljen pod kontrolu, a meštani se nadaju da će zasadi voća preživeti posledice uprkos tome što stanje na terenu ne ostavlja mnogo mesta za optimizam. Uzrok ovog požara je, prema prvim i nezvaničnim saznanjima, ljudski faktor, ali će se to pouzdano znati po okončanju istrage koja je u toku.