Srbija

SUZBIJANJE KOMARACA: Pčelarima se savetuje da zatvore košnice

Zorica Gligorijević

07. 08. 2025. u 13:38

Opština Ćuprija obaveštava građane da će sutra, 8. avgusta biti sprovedena akcija suzbijanja komaraca.

Foto: Z. Rašić

Suzbijanje odraslih formi komaraca biće sa zemlje i iz vazduha, naravno, pod uslovom da se steknu neophodni meteo uslovi.

Opština Ćuprija savetuje pčelare da u tom periodu zatvore košnice.

