BUDITE HUMANI, SPASITE NEKOME ŽIVOT:Dobrovoljno davanja krvi u Somboru, u četvrtak, 7. avgusta i u subotu, 9. avgusta u Bačkom Monoštoru

CRVENI krst Sombor u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, ove nedelje organizuje dve akcije davanja krvi.Prva, redovna akcija će biti organizovana u četvrtak, 07.08.2025. godine u Centru za edukaciju Crvenog krsta Sombor, Apatinski put 19, u periodu od 09,00 do 13,00 časova, a druga, vanredna akcija biće organizovana u subotu, 09.08.2025. godine u transfuziomobilu, u centru Bačkog Monoštora, u periodu od 09,00 do 11,30 časova.

FOTO: Grad Sombor

Poziv da budu humani i doniraju dragocenu tečnost, upućen je svima koji imaju između 18 i 65 godina, zdravi su i žele da daruju krv, da se odazovu pozivu, jer su rezerve krvi u ovim letnjim mesecima uvek na minimumu.