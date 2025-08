STEFAN IMA NOVU KUĆU: Podvig humanitarca Marka Nikolića u Belanovu kod Leskovca

OSMOGODIŠNjI Stefan Redžepi iz sela Belanovo kod Leskovca, čije suze su dirnule čitav region, zahvaljujući humanitarcu Marku Nikoliću dobio je svoj dom - dostojan odrastanja jednog dečaka koji nema roditelje i o kome brine vremešni deda.

I, 80 kvadrata savremeno opremljenog prostora pravo su ostvarenje sna mališana koji je živeo u trošnoj kući bez vode, kupatila i drugih osnovnih sredstava za život, iako se njegov deka Dragan Stanković svojski trudio da mu zameni roditelje. Nažalost, troškovi života rasli su zajedno sa Stefanom, pa ovaj mališan jedino nije bio gladan, a sve ostalo mu je nedostajalo.

- Kada sam ga upoznao, "kupio" me je svojom dobrotom i ljubavlju, a potom smo mnogo vremena provodili zajedno i, dok se kuća gradila, jedan drugom bili i podrška, i oslonac. Sada smo u novi dom uselili jedno predivno dete, siroče koje je pretrpelo toliko bola i patnje u svom tek započetom životu. Zato, neka ova priča bude podsetnik svima nama da zajedno možemo da promenimo živote, da pružimo nadu i osmeh onima koji su u nevolji. Ništa me ne interesuje više od ovog deteta - kaže Marko, prezadovoljan što je ova misija dobila i (ne)očekivani dodatak, odnosno za Stefana je obezbeđena i mesečna stipendija, pa će novac dobijati do kraja školovanja.

