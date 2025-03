PRVA AMBULANTA ZA MULTIPLA SKLEROZU: Služba neurologije Opšte bolnice u Ćupriji jedinstvena u Srbiji

U OKVIRU Službe neurologije ćuprijske Opšte bolnice, otvorena je ambulanta za lečenje od multiple skleroze, pa oko 150 ovolelih od ove bolesti sa teritorije Pomoravskog okruga više neće morati da putuje u kliničke centre, U Beograd, Novi Sad ili u Kragujevac. Jer, u prvoj ambulanti ovoga tipa u Srbiji, lečenje kod ovdašnjih neurologa biće moguće bez zakazivanja...

Foto:Z.Gligorijević

U Srbiji trenutno ima od sedam do devet hiljada pacijenata, a ono što je revolucionarno promenilo način lečenja ove bolesti je to što je tim na čelu sa prof. dr Jelenom Drulović izvršio pritisak na državu da broj ljudi koji se leči lekovima koji znatno utiču na tok bolesti sa 10 odsto poraste na 60 odsto, kao što je to i najrazvijenijim zemljama u svetu.

- Ambulanta za multiplu sklerozu je od ogromnog značaja, jer će pacijenti lakše od neurologa dobijati sve informacije o svojoj bolesti. Pritom, specijalisti će ih češće pratiti, odnosno korigovati terapiju ako je to neophodno, a dosad su takve kontrole obavljane jednom godišnje - istakla je direktorka UKC Srbije i tamošnje Klinike za neurologiju, prof. dr Jelena Drulović, čiji je tim omogućio da sada, umesto doskorašnjih deset, čak 60 odsto pacijenata dobija lekove koji znatno ublažavaju tegobe, usporavaju tok bolesti i omogućavaju normalnije funkcionisanje.

Šef Službe neurologoije i pomoćnik direktora Opšte bolnice u Ćupriji, dr Ivan Milojević - uz napomenu da multipla skleroza svoj pik ima između 20. i 40. godine života, pa je vodeći uzrok invaliditeta među mladima - posebno naglašava da su, uz podršku stručnjaka sa tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, uspeli da postignu primarni cilj, odnosno da budu još bliži pacijentima.