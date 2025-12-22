Region

PLENKOVIĆ DOKAZAO I ZVANIČNO POTVRDIO DA JE USTAŠA!

Za Plenkovica, ustaški pozdrav "Za dom spremni" logičan i normalan.

ПЛЕНКОВИЋ ДОКАЗАО И ЗВАНИЧНО ПОТВРДИО ДА ЈЕ УСТАША!

Foto: Profimedia


"Poruka BBB-a je logična"

O transparentu ZDS koji su Bed Blu Bojsi obesili na fudbalskoj utakmici u Maksimiru, Plenković je rekao da je, koliko shvata, transparent bio poruka zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.

Mislim da je poruka logična, dodao je, s obzirom na Tomaševićevu "potpunu nekonzistentnost" oko dopuštanja odnosno nedopuštanja koncerta Marka Perkovića Tompsona.

"Dopustiti koncert u julu, nakon što je bio prebukiran Hipodrom u maju kad je izvorno Tompson tražio koncert... Dakle, nije se moglo proći Hipodromom tih nekoliko meseci dok se nisu završili lokalni izbori. Onda dopusti koncert u subotu, ali ne može koncert u nedelju. Nek' ode malo u Istru i Varaždin i vidi kako SDP i IDS tretiraju istu temu", poručio je Tomaševiću.

