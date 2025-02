NJEGOVO VELIČANSTVO ČVARAK - DOMAĆI BANATSKI: Jedinstveni festival kod Zrenjanina

UKUSAN, sočan i dobro ispečen, kako to Lale kažu, iscican i reš, eminetni gospodar ravnice, čvarak, dominirao je selom Mužlja, kraj Zrenjanina, na po mnogo čemu specifičnom jedinstvenom festivalu.

B. G.

- To samo Mužlja i Banat imaju, svojevranu slavu čvaraka, i od belih i crnih svinja, mangulica i raznih vrsta slanine, od sapunjare, do one šunki slične - kaže Mića

Sekišan iz Orlovata, koji je, kako za sebe kaže, za čvarke tata-mata!

Više hiljada ljubitelja dobrog i ukusnog zalogaja, okupilo se na Vašarištu u malenoj Mužlji, koja je širom otvorila srce ravnice i sve prilaze selu.

- Dođeš, probaš i uživaš, sve ostalo je svinjokoljaka poezija i tradicija - kaže majstor Janko iz Mužlje, koji godinama unazad učestvuje i pobeđuje u nadmetanju za najukusniji čvarak.