IĐOŠANI OČEKUJU KVALITETNE UZORKE : Manifestacija „Dani vina“ 15. februara kod Kikinde

Vinari zainteresovani za učešće na 25. manifestaciji „Dani vina“ u Iđošu kod Kikinde, uzorke mogu da donesu 5. i 6. februara, u prostorije seoskog Doma kulture.

Foto: R. Šegrt

Organizatori iz Udruženja vinara i vinogradara „Šasla“ objašnjavaju da se prvog dana vina primaju od 14 do 20 sati, a drugog od 12 do 18 sati, a mogu da se pošalju i poštom, na adresu Mesne zajednice Iđoš, Svetosavska 20. Uzorci koji se dostavljaju poštom treba da budu u plastičnoj ambalaži i da stignu do 7. februara. Prema propozicijama takmičenja, potrebno je da se po svakom uzorku dostave dve litarske flaše ili po tri od 0,75 litara. Enolozi će vina probati 8. februara i ocenjivaće ih u četiri kategorije: belo, crveno, roze i šiler. Centralna manifestacija „Dani vina“ biće održana 15. februara, na Sv. Trifuna.