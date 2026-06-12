"NOVAKOV ŠAMAR ME I DALJE BOLI"! Rafael Nadal otkrio tajnu koju je krio godinama

Rafael Nadal priznao je da ga i danas boli jedan od najtežih poraza u karijeri – epsko finale Australijan opena 2012. godine protiv Novaka Đokovića.

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Iako je završio karijeru i tvrdi da više ne razmišlja kao profesionalni teniser, Španac je otkrio da mu se jedan detalj iz tog meča i dalje vrti po glavi.

U pitanju je čuveno finale koje je trajalo rekordnih pet sati i 53 minuta, a koje je Đoković dobio rezultatom 5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5.

- Prošlost je prošlost, ali na nju gledam pozitivno. Imao sam mnogo bolju karijeru nego što sam ikada mogao da zamislim. Ipak, postoji taj pasing-šot protiv Đokovića u finalu Melburna koji stalno vraćam u glavi. Vraćam ga iznova i pomislim: 'Boli me kada to vidim'. Bio je to veoma lak udarac i praktično je značio da ću osvojiti turnir - rekao je Nadal u podkastu "Doc Talk".

Španac je mislio na poen iz petog seta kada je vodio 4:2 i imao 30:15 na svoj servis, ali nije uspeo da realizuje zicer koji bi ga doveo na korak od titule. Na kraju je Đoković uspeo da preokrene situaciju i osvoji jedan od najčuvenijih mečeva u istoriji tenisa.

Nadal je istakao da danas mnogo mirnije posmatra svoju karijeru i rivalstva koja su obeležila jednu eru.

- Sada kada sam završio karijeru, vidim Federera ili Đokovića i veoma mi je drago zbog toga. Sa Rodžerom se često čujem telefonom. Dok igraš, rivalstvo uvek postoji i donekle si rezervisan. Sada je sve mnogo prirodnije.

Otkrio je i da i dalje prati tenis, posebno duele Janika Sinera i Karlosa Alkarasa, ali i razvoj mladog Rafaela Hodara, za koga smatra da je napravio ogroman napredak u poslednjih godinu dana.