OBRT ZA OBRTOM! Armoni Bruks je sledeći

Po završetku prošle sezone je Armoni Bruks bio deo planova uprave Partizana, ali je ipak završio u Asvelu čiji je novi projekat dodatno uzdrmao evropsko košarkaško tlo.

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U međuvremenu isti taj projekat se rasipa. Silven Fransisko je prekinuo ugovor sa francuskim klubom i otišao u Panatinaikos, a sada se isto očekuje i za druga velika imena.

Armoni Bruks će ponovo na tržište i za njega je trenutno najveće interesovanje pokazao Real Madrid, javlja Sportando. Španski klub je naišao na prepreku prilikom pregovora sa Lonijem Vokerom, koji se takođe povezuje sa Partizanom.

U isto vreme, Real pregovara i sa dominikanskim bekom Lesterom Kinjonesom.

Bruks je poslednju sezonu u Milanu završio sa 13.3 poena i 3.5 skoka. S Asvelom je potpisao ugovor na dve godine vredan 4.500.000 evra.